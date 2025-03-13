Зеленський: Путін боїться прямо сказати Трампу, що хоче продовжувати війну

Президент вважає, що потрібно тиснути на диктатора РФ – необхідно вводити санкції, які допоможуть

Володимир Зеленський (Фото: PAWEL SUPERNAK / EPA)

Президент Володимир Зеленський заявив, що російський диктатор Володимир Путін готує відмову від пропозиції США щодо припинення вогню. Росія виставляє такі передумови для перемир'я, аби воно не відбулося або встановлювалося якнайдовше, розповів голова держави у вечірньому зверненні.

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Зеленський назвав слова диктатора "дуже передбачуваними, дуже маніпулятивними".

"Путін, звісно, боїться сказати прямо президенту Трампу, що хоче продовжувати цю війну, хоче вбивати українців. І тому вони там, у Москві, обставляють ідею тиші такими передумовами, щоб взагалі нічого не вийшло або щоб не виходило якнайдовше", – пояснив український лідер.

Він зауважив, що Путін часто так вчиняє: не каже напряму "ні", але робить так, що "практично тільки все затягує та унеможливлює нормальні рішення".

На думку української сторони, те, що відбувається зараз, є черговими російськими маніпуляціями.

"Була американська пропозиція щодо безумовної тиші в небі, на морі та на фронті. Ми в Україні сприйняли цю пропозицію. Від американської сторони ми чули, що є готовність організувати контроль і верифікацію. І це реально забезпечити – з американськими можливостями, з європейськими можливостями. І щоб за час тиші підготувати відповіді на всі питання про довгострокову безпеку та реальний, надійний мир і покласти на стіл план завершення війни", – зазначив президент.

Зеленський наголосив, що Україна готова працювати "максимально швидко, максимально конструктивно", повідомляла про це американським представникам й про це "знають і наші європейські партнери, усі наші партнери у світі".

Голова держави зауважив, що Україна не ставить умов, які щось ускладнюють, але Росія так робить.

"Як ми завжди й говорили, єдиний, хто буде все затягувати, єдиний, хто буде неконструктивний, – це Росія. Їм треба війна. Путін украв роки миру й продовжує цю війну – день за днем. Зараз треба на нього тиснути. Треба вводити санкції, які допоможуть", – додав голова держави.

Україна продовжить працювати з американськими та європейськими партнерами – "з усіма у світі", хто хоче миру, аби примусити Росію до завершення війни, підсумував Зеленський.