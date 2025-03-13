У Трампа заявили, що готові посилити санкції проти Росії за потреби

Скотт Бессент (Фото: YURI GRIPAS / EPA)

Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що адміністрація Дональда Трампа готова до посилення санкцій проти Росії за потреби. Про це чиновник розповів в інтерв'ю телеканалу CNBC.

На думку посадовця, санкції адміністрації Джо Байдена проти Росії були на рівні трьох з 10, а наприкінці каденції їх посилили до шести з 10.

"І я можу сказати вам, що ми б без вагань підняли їх до 10", – заявив Бессент.

За його словами, це частина зусиль Трампа, спрямованих на створення умов для успішних переговорів – лідер США готовий "чинити максимальний тиск" на обидві сторони війни.

Водночас міністр відмовився відповісти, чи розробила влада США плани подальших санкцій або мит проти Росії, аби змусити її укласти мирну угоду: "Я не збираюся розкривати наші карти на світовому телебаченні".