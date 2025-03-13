У Трампа заявили, что готовы ужесточить санкции против России при необходимости
Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что администрация Дональда Трампа готова к ужесточению санкций против России при необходимости. Об этом он рассказал в интервью телеканалу CNBC.
По мнению чиновника, санкции администрации Джо Байдена против России были на уровне трех из десяти, а в конце каденции их ужесточили до шести из десяти.
"И я могу сказать вам, что мы бы без колебаний подняли их до 10", – заявил Бессент.
По его словам, это часть усилий Трампа, направленных на создание условий для успешных переговоров – лидер США готов "оказать максимальное давление" на обе стороны войны.
В то же время министр отказался ответить, разработали ли власти США планы дальнейших санкций или пошлин против России, чтобы заставить ее заключить мирное соглашение: "Я не собираюсь раскрывать наши карты на мировом телевидении".
- 7 марта Трамп сообщил, что рассматривает возможность введения санкций против России, поскольку она продолжает войну против Украины.
Бессент заявлял, что США без колебаний пойдут ва-банк в вопросе санкций в отношении российских энергоносителей, если это будет способствовать прекращению огня в войне в Украине.