У Трампа заявили, что готовы ужесточить санкции против России при необходимости

Скотт Бессент (Фото: YURI GRIPAS / EPA)

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что администрация Дональда Трампа готова к ужесточению санкций против России при необходимости. Об этом он рассказал в интервью телеканалу CNBC.

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По мнению чиновника, санкции администрации Джо Байдена против России были на уровне трех из десяти, а в конце каденции их ужесточили до шести из десяти.

"И я могу сказать вам, что мы бы без колебаний подняли их до 10", – заявил Бессент.

По его словам, это часть усилий Трампа, направленных на создание условий для успешных переговоров – лидер США готов "оказать максимальное давление" на обе стороны войны.

В то же время министр отказался ответить, разработали ли власти США планы дальнейших санкций или пошлин против России, чтобы заставить ее заключить мирное соглашение: "Я не собираюсь раскрывать наши карты на мировом телевидении".