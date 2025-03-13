Трамп отреагировал на слова Путина о перемирии: Многообещающее заявление, но не полное

Дональд Трамп (Фото: CHRIS KLEPONIS/EPA)

Президент США Дональд Трамп назвал заявление диктатора Владимира Путина о прекращении огня "многообещающим", но неполным. Об этом американский лидер рассказал на встрече с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Белом доме, передает телеканал Sky news.

Трамп сообщил, что его спецпредставитель Стив Уиткофф принимает участие в "серьезных переговорах" в России и ожидается, что чиновник вскоре встретится с Путиным.

"Надеюсь, Россия поступит правильно", – заявил президент США, повторяя, что хотел бы видеть прекращение огня со стороны РФ.

Трамп назвал "многообещающим" заявление Путина о прекращении огня, но в то же время настоял, что слова диктатора РФ были неполными.

Американский лидер вновь заявил, что готов говорить с Путиным о предложении по прекращению огня.