Путин заявил, что Россия согласна на перемирие, но "есть нюансы"

В частности, диктатор требует прекращения мобилизации и военной помощи Украине. В Центре при СНБО отметили, что РФ хочет повторить "Минск"

Владимир Путин (Фото: EPA)

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что он согласен с предложением США о перемирии, но в очередной раз выдвинул радикальные условия для Украины. Его слова на пресс-конференции с беларусским "коллегой" Александром Лукашенко передают российские пропагандисты.

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Путин утверждает, что согласен с предложением прекратить боевые действия, но добавил, что это "должно привести к долговременному миру".

В то же время диктатор добавил, что РФ выступает за 30-дневное перемирие с Украиной, но "есть нюансы". Под ними Путин подразумевает территорию, которую украинские силы контролируют в Курской области, и "другие вопросы" относительно линии разграничения.

Кроме этого, тиран требует, чтобы Украина прекратила мобилизацию и перестала получать военную помощь во время перемирия, и хочет контроль над соблюдением этого.

Руководитель Центра противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны Андрей Коваленко отметил, что это типичное поведение РФ в международной политике: "Мы готовы прекратить огонь, но есть "нюансы".

"Важно понимать, что информационная стратегия России будет направлена ​​в любом случае на то, чтобы обвинять Украину в их же нарушениях, выдвигать странные требования и сделать все так же, как было во время Минска. Это их тактика есть и будет – врать и обвинять", – подчеркнул Коваленко.

Накануне советник Путина Юрий Ушаков заявил, что Россия не заинтересована во временном прекращении огня. По его словам, Москва считает такое перемирие якобы "временной передышкой" для украинских военных. В Центре при СНБО назвали эти слова манипуляцией.