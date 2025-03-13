У Путина заявили, что РФ не заинтересована в перемирии, но официально скажет диктатор

У Путина заявили, что РФ не заинтересована в перемирии, но официально скажет диктатордополнено
Помощник российского диктатора по внешней политике Юрий Ушаков утверждает, что Россия не заинтересована во временном прекращении огня. В то же время он добавил, что официальную позицию страны-агрессора выскажет Владимир Путин, передают пропагандистские ресурсы РФ.
Ушаков заявил, что обсуждал результаты украино-американских переговоров в Саудовской Аравии во время звонка с советником президента США Майком Волтцем.
Советник Путина сообщил собеседнику, что страна-агрессор считает временное перемирие якобы "временной передышкой" для украинских военных, и Москва якобы заинтересована в "длительном мирном урегулировании".
Впоследствии он назвал предложение Штатов о 30-дневном прекращении огня "поспешным".
"Документ, по моему мнению, носит поспешный характер. Надо будет поработать, подумать и учитывать и нашу позицию тоже. Там изложен только украинский подход", – заявил соратник российского диктатора.
Также он рассказал, что спецпосланник американского лидера Стивен Уиткофф встретится с представителями РФ "очень высокого ранга", не исключена встреча "на самом высоком уровне". Накануне самолет Уиткоффа прибыл в Москву.
ДОПОЛНЕНО. Слова Ушакова можно толковать как то, что Россия традиционно пытается выставить себя главным миротворцем, заявил руководитель Центра противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны Андрей Коваленко.
Он подчеркнул, что слова Ушакова не являются официальным отказом России по состоянию на сегодняшний день, поскольку решение в РФ принимает именно диктатор Путин.
"Но Ушаков манипулирует и демонстрирует, что именно Россия все еще хочет "мира", и прекращение огня – это "не путь к миру". Манипуляция, чтобы иметь коридор возможностей продолжать войну и продавливать свое видение", – заметил Коваленко.
- Во время переговоров в Джидде 11 марта США и Украина договорились о 30-дневном прекращении огня. Президент Зеленский сообщил, что режим тишины заработает, как только Россия согласится на это.
- После переговоров США отменили паузу на обмен разведданными с Украиной и возобновили военную помощь.
- Трамп приветствовал результат переговоров и заявил, что может пригласить Зеленского в Белый дом снова. Также он анонсировал разговор с Путиным.