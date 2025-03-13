У Путина заявили, что РФ не заинтересована в перемирии, но официально скажет диктатор
Юрий Ушаков (Фото: EPA)

Помощник российского диктатора по внешней политике Юрий Ушаков утверждает, что Россия не заинтересована во временном прекращении огня. В то же время он добавил, что официальную позицию страны-агрессора выскажет Владимир Путин, передают пропагандистские ресурсы РФ.

Ушаков заявил, что обсуждал результаты украино-американских переговоров в Саудовской Аравии во время звонка с советником президента США Майком Волтцем.

Советник Путина сообщил собеседнику, что страна-агрессор считает временное перемирие якобы "временной передышкой" для украинских военных, и Москва якобы заинтересована в "длительном мирном урегулировании".

Читайте также
Маятник качнулся. Все результаты переговоров в Саудовской Аравии – будет ли перемирие с РФ

Впоследствии он назвал предложение Штатов о 30-дневном прекращении огня "поспешным".

"Документ, по моему мнению, носит поспешный характер. Надо будет поработать, подумать и учитывать и нашу позицию тоже. Там изложен только украинский подход", – заявил соратник российского диктатора.

Также он рассказал, что спецпосланник американского лидера Стивен Уиткофф встретится с представителями РФ "очень высокого ранга", не исключена встреча "на самом высоком уровне". Накануне самолет Уиткоффа прибыл в Москву.

Читайте также
Зеленский – о перемирии: Уже более суток мир не слышит содержательного ответа из России

ДОПОЛНЕНО. Слова Ушакова можно толковать как то, что Россия традиционно пытается выставить себя главным миротворцем, заявил руководитель Центра противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны Андрей Коваленко.

Он подчеркнул, что слова Ушакова не являются официальным отказом России по состоянию на сегодняшний день, поскольку решение в РФ принимает именно диктатор Путин.

"Но Ушаков манипулирует и демонстрирует, что именно Россия все еще хочет "мира", и прекращение огня – это "не путь к миру". Манипуляция, чтобы иметь коридор возможностей продолжать войну и продавливать свое видение", – заметил Коваленко.

Читайте также
Совет вызвал Сибигу для доклада по переговорам с США
Юрий Ушаковвойнавладимир путинперемирие