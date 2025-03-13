У Путина заявили, что РФ не заинтересована в перемирии, но официально скажет диктатор

Ушаков сообщил, что передал эту позицию советнику Трампа по вопросам нацбезопасности. В Центре при СНБО назвали эти слова манипуляцией

Юрий Ушаков (Фото: EPA)

Помощник российского диктатора по внешней политике Юрий Ушаков утверждает, что Россия не заинтересована во временном прекращении огня. В то же время он добавил, что официальную позицию страны-агрессора выскажет Владимир Путин, передают пропагандистские ресурсы РФ.

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Ушаков заявил, что обсуждал результаты украино-американских переговоров в Саудовской Аравии во время звонка с советником президента США Майком Волтцем.

Советник Путина сообщил собеседнику, что страна-агрессор считает временное перемирие якобы "временной передышкой" для украинских военных, и Москва якобы заинтересована в "длительном мирном урегулировании".

Впоследствии он назвал предложение Штатов о 30-дневном прекращении огня "поспешным".

"Документ, по моему мнению, носит поспешный характер. Надо будет поработать, подумать и учитывать и нашу позицию тоже. Там изложен только украинский подход", – заявил соратник российского диктатора.

Также он рассказал, что спецпосланник американского лидера Стивен Уиткофф встретится с представителями РФ "очень высокого ранга", не исключена встреча "на самом высоком уровне". Накануне самолет Уиткоффа прибыл в Москву.

ДОПОЛНЕНО. Слова Ушакова можно толковать как то, что Россия традиционно пытается выставить себя главным миротворцем, заявил руководитель Центра противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны Андрей Коваленко.

Он подчеркнул, что слова Ушакова не являются официальным отказом России по состоянию на сегодняшний день, поскольку решение в РФ принимает именно диктатор Путин.

"Но Ушаков манипулирует и демонстрирует, что именно Россия все еще хочет "мира", и прекращение огня – это "не путь к миру". Манипуляция, чтобы иметь коридор возможностей продолжать войну и продавливать свое видение", – заметил Коваленко.