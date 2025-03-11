Трамп может пригласить Зеленского в Белый дом снова и анонсировал разговор с Путиным

Владимир Зеленский и Дональд Трамп (Фото: ОП)

Президент США Дональд Трамп заявил, что мог бы пригласить президента Владимира Зеленского в Белый дом снова. Об этом он сказал, выступая перед журналистами.

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Он отметил, что сделает это для того, чтобы "положить конец войне в Украине".

Также Трамп прокомментировал согласие Украины на режим тишины на фронте сроком 30 дней. По его словам, США проведут встречу с Россией 11 или 12 марта по этому поводу.

"Украина только что согласилась на прекращение огня. Теперь мы должны пойти в Россию, и, надеюсь, президент Путин тоже согласится на это... Я поговорю с Владимиром Путиным, да... Надеюсь, он также согласится [на прекращение огня], и я действительно думаю, что это будет 75% пути", – заявил президент США.

Во время переговоров в Джидде США и Украина договорились о 30-дневном прекращении огня.

Президент Зеленский сообщил, что режим тишины заработает, как только Россия согласится на это.

Также США отменяют паузу на обмен разведданными с Украиной и возобновляют помощь после переговоров.