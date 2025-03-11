У Зеленского назвали три условия для Евросоюза, которые помогут приблизить мир в Украине

Руководитель ОП заявил о гарантиях безопасности, санкционном давлении на Россию, а также о российских замороженных активах

Андрей Ермак (Фото: ОП)

Глава Офиса президента Андрей Ермак в колонке для The Guardian назвал три "критически важных" условия, выполнение которых Евросоюзом позволит обеспечить продолжительный мир в Украине.

"Во-первых, Украине должны быть предоставлены гарантии безопасности, которые обеспечат доверие к будущему соглашению о прекращении огня. Во-вторых, Европа должна действовать решительно, чтобы усилить и увеличить санкции против России. И, в-третьих, Европа должна взять под контроль замороженные российские активы, чтобы обеспечить дальнейшую и большую поддержку Украины".

Руководитель ОП отметил, что состоявшееся на прошлой неделе заседание Европейского совета доказывает способность Европы контролировать свою безопасность и определять свою судьбу.

Он подчеркнул, что именно интерес к обеспечению стабильной европейской безопасности мотивирует Украину настаивать на выполнении определенных условий. По его словам, десятилетняя агрессия России против Украины не должна оставаться без внимания и лидеры Европы признают эту реальность. Он также призвал их выполнить важные соглашения, которые были достигнуты в Брюсселе в прошлый четверг.

7 марта 2025 года министр финансов Соединенных Штатов Скотт Бессент заявил, что Украина должна признать, что получит гарантии безопасности не от США, а от ЕС.

8 марта Зеленский заявил, что украинская делегация "сделает все", чтобы украинские интересы были учтены должным образом во время переговоров с США в Саудовской Аравии.

Источники Financial Times говорили, что Украина предложит России частичное прекращение огня в небе и на воде в надежде, что прогресс в переговорах заставит США возобновить военную поддержку и обмен разведывательной информацией.