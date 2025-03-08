Зеленский о переговорах в Саудовской Аравии: Сделаем все, чтобы украинские интересы учли

Владимир Зеленский (Фото: Javad Parsa/EPA)

Президент Владимир Зеленский заявил, что украинская делегация "сделает все", чтобы украинские интересы были учтены должным образом на переговорах с США в Саудовской Аравии.

"Постоянно в контакте с американской командой. Мы готовим встречу в Саудовской Аравии. Уверен, что встреча будет результативной: мы в Украине на это настроены. Очень", – рассказал глава государства в вечернем обращении.

Он напомнил, что в украинскую делегацию войдут глава Офиса президента Андрей Ермак, министры иностранных дел и обороны Андрей Сибига и Рустем Умеров, а также заместитель председателя ОП, бывший командир 93 бригады полковник Павел Палиса – "боевой командир, который очень хорошо знает фронт", знает ситуацию в бри.

По словам Зеленского, украинская сторона "сделает все, чтобы украинские интересы были учтены – учтены так, как нужно".

Ранее президент сообщил, что с украинской стороны на переговорах будет "четкая настроенность на конструктив, и надеемся, что удастся обсудить и согласовать необходимые решения и шаги".