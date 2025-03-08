Зеленский о переговорах в Саудовской Аравии: Сделаем все, чтобы украинские интересы учли
Президент Владимир Зеленский заявил, что украинская делегация "сделает все", чтобы украинские интересы были учтены должным образом на переговорах с США в Саудовской Аравии.
"Постоянно в контакте с американской командой. Мы готовим встречу в Саудовской Аравии. Уверен, что встреча будет результативной: мы в Украине на это настроены. Очень", – рассказал глава государства в вечернем обращении.
Он напомнил, что в украинскую делегацию войдут глава Офиса президента Андрей Ермак, министры иностранных дел и обороны Андрей Сибига и Рустем Умеров, а также заместитель председателя ОП, бывший командир 93 бригады полковник Павел Палиса – "боевой командир, который очень хорошо знает фронт", знает ситуацию в бри.
По словам Зеленского, украинская сторона "сделает все, чтобы украинские интересы были учтены – учтены так, как нужно".
Ранее президент сообщил, что с украинской стороны на переговорах будет "четкая настроенность на конструктив, и надеемся, что удастся обсудить и согласовать необходимые решения и шаги".
- На следующей неделе должна пройти встреча делегаций Украины и США в городе Джидда в Саудовской Аравии. 7 марта министр иностранных дел Сибига говорил о мероприятии со своим американским коллегой Рубио.
- Советник президента США по вопросам нацбезопасности Уолтц сообщил, что на встрече должно обсуждаться прекращение огня и установление мира. Представитель украинского МИД замечал, что на встрече в Саудовской Аравии не предусмотрено присутствие россиян.
- Зеленский заявлял, что 7 марта продолжалась "наиболее интенсивная работа" с командой Трампа за все время.