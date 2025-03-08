Зеленський про переговори у Саудівській Аравії: Зробимо все, щоб українські інтереси врахували
Президент Володимир Зеленський заявив, що українська делегація "зробить все", аби українські інтереси були враховані належним чином під час переговорів зі США у Саудівській Аравії.
"Постійно в контакті з американською командою. Ми готуємо зустріч у Саудівській Аравії. Впевнений, що зустріч буде результативною: ми в Україні на це налаштовані. Дуже", – розповів голова держави у вечірньому зверненні.
Він нагадав, що до української делегації увійдуть голова Офісу президента Андрій Єрмак, міністри закордонних справ і оборони Андрій Сибіга та Рустем Умєров, а також заступник голови ОП, колишній командир 93 бригади полковник Павло Паліса – "бойовий командир, який дуже добре знає фронт, знає ситуацію в бригадах".
За словами Зеленського, українська сторона "зробить все, щоб українські інтереси були враховані – враховані так, як потрібно".
Раніше президент повідомив, що з українського боку на перемовинах буде "чітка налаштованість на конструктив, і сподіваємось, що вдасться обговорити й погодити необхідні рішення та кроки".
- Наступного тижня має відбутися зустріч делегацій України та США у місті Джидда в Саудівській Аравії. 7 березня міністр закордонних справ Сибіга говорив про захід зі своїм американським колегою Рубіо.
- Радник президента США з питань нацбезпеки Волтц повідомив, що на зустрічі має обговорюватися припинення вогню та встановлення миру. Речник українського МЗС зауважував, що на зустрічі у Саудівській Аравії не передбачено присутність росіян.
- Зеленський заявляв, що 7 березня тривала "найбільш інтенсивна робота" з командою Трампа за весь час.