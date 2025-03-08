Зеленський про переговори у Саудівській Аравії: Зробимо все, щоб українські інтереси врахували

Володимир Зеленський (Фото: Javad Parsa / EPA)

Президент Володимир Зеленський заявив, що українська делегація "зробить все", аби українські інтереси були враховані належним чином під час переговорів зі США у Саудівській Аравії.

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"Постійно в контакті з американською командою. Ми готуємо зустріч у Саудівській Аравії. Впевнений, що зустріч буде результативною: ми в Україні на це налаштовані. Дуже", – розповів голова держави у вечірньому зверненні.

Він нагадав, що до української делегації увійдуть голова Офісу президента Андрій Єрмак, міністри закордонних справ і оборони Андрій Сибіга та Рустем Умєров, а також заступник голови ОП, колишній командир 93 бригади полковник Павло Паліса – "бойовий командир, який дуже добре знає фронт, знає ситуацію в бригадах".

За словами Зеленського, українська сторона "зробить все, щоб українські інтереси були враховані – враховані так, як потрібно".

Раніше президент повідомив, що з українського боку на перемовинах буде "чітка налаштованість на конструктив, і сподіваємось, що вдасться обговорити й погодити необхідні рішення та кроки".