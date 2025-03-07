Трамп попросив Волтца пояснити медіа, що зараз відбувається у питанні України та Росії

Радник президента США з нацбезпеки заявив, що Вашингтон сподівається "повернути все на свої місця", маючи на увазі відносини з Україною

Дональд Трамп (Фото: ЕРА/CHRIS KLEPONIS)

Президент США Дональд Трамп попросив свого радника з національної безпеки Майка Волтца пояснити журналістам в Овальному кабінеті, що зараз відбувається у питанні російсько-української війни.

"Президент був чітким з обома сторонами: вони мають припинити вогонь та сісти за стіл переговорів. Обидва лідери [Володимир Зеленський та Володимир Путін] самі визнавали, що президент Трамп може зробити це, зупинити війну. У нас були попередні домовленості з росіянами. Україна мала чудову можливість пов'язати наші економіки шляхом укладання угоди про рідкісноземельні метали, але, на жаль, не все так добре склалося", – відповів Волтц.

Водночас він наголосив, що Вашингтон сподівається "повернути все на свої місця", говорячи про зустріч делегацій України та США у Саудівській Аравії наступного тижня.

За словами Волтца, з американського боку участь візьмуть він сам та держсекретар Марко Рубіо.

"Обговоримо ці моменти, припинення вогню та встановлення миру", – підсумував він.