Трамп попросив Волтца пояснити медіа, що зараз відбувається у питанні України та Росії
Президент США Дональд Трамп попросив свого радника з національної безпеки Майка Волтца пояснити журналістам в Овальному кабінеті, що зараз відбувається у питанні російсько-української війни.
"Президент був чітким з обома сторонами: вони мають припинити вогонь та сісти за стіл переговорів. Обидва лідери [Володимир Зеленський та Володимир Путін] самі визнавали, що президент Трамп може зробити це, зупинити війну. У нас були попередні домовленості з росіянами. Україна мала чудову можливість пов'язати наші економіки шляхом укладання угоди про рідкісноземельні метали, але, на жаль, не все так добре склалося", – відповів Волтц.
Водночас він наголосив, що Вашингтон сподівається "повернути все на свої місця", говорячи про зустріч делегацій України та США у Саудівській Аравії наступного тижня.
За словами Волтца, з американського боку участь візьмуть він сам та держсекретар Марко Рубіо.
"Обговоримо ці моменти, припинення вогню та встановлення миру", – підсумував він.
- 4 березня 2025 року Зеленський заявив, що зустріч із лідером США Трампом в Овальному кабінеті пройшла не так, як планувалося. Він подякував США й особисто президенту за допомогу Україні та підкреслив, що наша країна не бажає нескінченної війни.
- 5 березня глава ОП Єрмак після розмови з радником Трампа Волтцом заявив, що Україна та США домовилися про зустріч команд найближчим часом.
- 6 березня Зеленський повідомив, що Україна та США відновили роботу.
- Міністерство закордонних справ Саудівської Аравії підтвердило, що прийме зустріч делегацій України та США у місті Джидда наступного тижня.