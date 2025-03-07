МЗС Саудівської Аравії: Переговори США та України відбудуться у місті Джидда
Міністерство закордонних справ Саудівської Аравії підтвердило, що прийме зустріч делегацій України та США у місті Джидда наступного тижня. Відповідний допис відомство опублікувало у X.
"Міністерство закордонних справ висловлює готовність Саудівської Аравії прийняти заплановану зустріч між Сполученими Штатами Америки та Україною, яка відбудеться в Джидді наступного тижня", – йдеться у повідомленні.
Раніше 7 березня речник українського зовнішньополітичного відомства Георгій Тихий повідомляв, що на зустрічі представників США та України у Саудівській Аравії не передбачено присутність росіян.
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