"Росіян не буде". МЗС виклало порядок денний переговорів України та США у Саудівській Аравії

У центрі розмови між делегаціями США та України у Саудівській Аравії – шлях до миру, заявив речник МЗС Тихий

Георгій Тихий (Фото: МЗС)

На зустрічі представників США та України у Саудівській Аравії не передбачено присутність росіян, заявив на брифінгу речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий. За його словами, у центрі розмови – "шлях до миру".

Тихий нагадав, що наступного тижня відбудеться візит президента Володимира Зеленського до Саудівської Аравії, після якого українська команда залишиться для зустрічей з американською делегацією.

За його словами, україно-американський діалог триває.

Відповідаючи на запитання, чи будуть присутні на зустрічі у Саудівській Аравії представники країни-агресора, речник МЗС сказав: "Ми такої інформації не отримували й виходимо з того, що в Саудівській Аравії мають відбутися двосторонні українсько-американські консультації, зустріч, діалог. Немає жодної інформації про те, що там планують бути якісь росіяни".

На порядку денному будуть україно-американські двосторонні відносини, стратегічне партнерство та його подальший розвиток, у центрі розмови – шлях до миру.

4 березня 2025 року Зеленський заявив, що зустріч із лідером США Трампом в Овальному кабінеті пройшла не так, як планувалося. Він подякував США й особисто президенту за допомогу Україні та підкреслив, що наша країна не бажає нескінченної війни.

5 березня глава ОП Єрмак після розмови з радником Трампа Волтцом заявив, що Україна та США домовилися про зустріч команд найближчим часом.

6 березня Зеленський повідомив, що Україна та США відновили роботу.