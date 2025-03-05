Україна та США домовилися про зустріч команд найближчим часом – Єрмак
Україна та Сполучені Штати домовилися про зустріч команд найближчим часом. Про це повідомив очільник Офісу президента Андрій Єрмак за результатами телефонної розмови з радником президента США з питань національної безпеки Майклом Волтцом.
Глава ОП розповів, що вони обговорили з Волтцом подальші кроки на шляху до справедливого та тривалого миру.
"Також обмінялися думками щодо питань безпеки й узгодження позицій у межах двосторонніх відносин між Україною та Сполученими Штатами", – написав Єрмак.
Він додав, що домовилися з Волтцом про зустріч команд найближчим часом для продовження цієї важливої роботи.
Президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні підтвердив телефонну розмову.
"Усі бачать, наскільки швидко розвиваються дипломатичні події. Сьогодні наші команди, України та Сполучених Штатів, почали працювати над зустріччю", – сказав глава держави, додавши, що "є позитивний рух".
"Сподіваємося на перші результати наступного тижня", – наголосив Зеленський.
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