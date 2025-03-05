Україна та США домовилися про зустріч команд найближчим часом – Єрмак

Інформацію про підготовку зустрічі підтвердив і Володимир Зеленський

Андрій Єрмак (Фото: Офіс президента)

Україна та Сполучені Штати домовилися про зустріч команд найближчим часом. Про це повідомив очільник Офісу президента Андрій Єрмак за результатами телефонної розмови з радником президента США з питань національної безпеки Майклом Волтцом.

Глава ОП розповів, що вони обговорили з Волтцом подальші кроки на шляху до справедливого та тривалого миру.

"Також обмінялися думками щодо питань безпеки й узгодження позицій у межах двосторонніх відносин між Україною та Сполученими Штатами", – написав Єрмак.

Він додав, що домовилися з Волтцом про зустріч команд найближчим часом для продовження цієї важливої роботи.

Президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні підтвердив телефонну розмову.

"Усі бачать, наскільки швидко розвиваються дипломатичні події. Сьогодні наші команди, України та Сполучених Штатів, почали працювати над зустріччю", – сказав глава держави, додавши, що "є позитивний рух".

"Сподіваємося на перші результати наступного тижня", – наголосив Зеленський.