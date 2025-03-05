Клімкін: Адміністрація Трампа не сприймає нас як важливу реальність
Адміністрація президента США Дональда Трампа не сприймає Україну як рівного партнера та "важливу реальність", вважає колишній міністр закордонних справ Павло Клімкін. Таку думку він висловив в інтерв’ю LIGA.net.
"Увесь світ, ну і ми, українці, побачили на свої очі й дуже чітко, що ця американська реальність, вона, по-перше, не сприймає нас як рівного партнера. Попередня теж не сприймала, але намагалася це показувати більш елегантно", – сказав дипломат.
Він додав, що чинна американська адміністрація "не сприймає нас як важливу реальність". Це, на думку Клімкіна, критично.
"Попередня адміністрація вважала Україну важливою, звісно для своїх цілей. Звісно, не через те, що вона нас дуже сильно любила, але мала до нас симпатію. Це була ціннісна історія, щонайменше частково ціннісна історія", – констатував колишній глава МЗС.
Він вважає, що чинна адміністрація США не вважає Україну ані рівною реальністю, ані важливою реальністю.
"І це перший дуже чіткий висновок із цієї історії", – констатував дипломат.
Клімкін упевнений, що потрібно забути попередню реальність. Наразі адміністрація Трампа має три пріоритети: встановити припинення вогню, перекласти на Європу всі витрати й частково ризики, а також встановити нову якість відносин із Росією.
- 28 лютого 2025 року Зеленський прибув до Білого дому на переговори з Трампом. Під час спілкування в Овальному кабінеті між ним, Трампом та Венсом відбулася суперечка, це транслювалося у прямому ефірі. Після цього Зеленський достроково залишив Білий дім без підписання угоди про корисні копалини.
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- Згодом глава американської дипломатії повідомив, що Штати будуть готові відновити взаємодію з українською владою, коли та "буде готова укласти мир".