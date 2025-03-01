Зеленський дав інтерв'ю Fox News після суперечки з Трампом і Венсом: головні тези

Зеленський не вважає, що зробив "щось погане", маючи на увазі суперечку з президентом США

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Президент України Володимир Зеленський дав інтерв'ю Fox News після суперечки з американським лідером Дональдом Трампом та віцепрем'єром Джей Ді Венсом в Овальному кабінеті 28 лютого. LIGA.net зібрала основні заяви українського президента.

Зеленський визнав, що ситуація з Трампом на очах у журналістів склалася погана і деякі речі слід обговорювати тет-а-тет.

"Так, це не було добре... Я не думаю, що ми зробили щось погане. Але, певне, деякі речі треба обговорювати без камер", – сказав він.

На запитання про те, чи буде він просити вибачення у Трампа, Зеленський подякував США, їх президенту та Конгресу за підтримку України. Також він вважає, що відносини з Америкою ще можна врятувати, оскільки, за його словами, це більше ніж відносини між двома президентами.

"Це історичні відносини, міцні відносини між нашими народами, і саме тому я завжди дякував вашому народу від нашого народу. Ви дуже допомогли нам із самого початку, протягом трьох років повномасштабного вторгнення, ви допомогли нам вижити", – сказав Зеленський.

Коли його запитали про вибачення ще раз, то він відповів "ні" і додав, що поважає Трампа й американський народ.

Щодо договору про корисні копалини, який так і не був підписаний, то український президент висловив готовність до його укладання. За словами Зеленського, це стане першим кроком до гарантій безпеки для України.

"[США] хотіли цю угоду, ми не проти цієї угоди, але ми хочемо розуміти, яке місце гарантії безпеки займуть у цій угоді... Я думаю, що міністри мають підписати цю угоду, я не знаю, коли вони це зроблять. Це залежить від американської сторони", – сказав президент.

Його також запитали про те, чи Україна зможе далі протистояти без допомоги США. На що він сказав, що це буде "важко", але наголосив, що Україна "не може втратити власні цінності".

На твердження Трампа про те, що Україна нібито не хоче миру, Зеленський заявив, що це не так.

"Україна хоче миру і в будь-якому разі переговори будуть. Я лише сказав, що йдеться про справедливий і тривалий мир, і за столом переговорів нам треба бути сильними", – сказав він, додавши, що за столом переговорів мають бути США, Україна та Європа.

Також він наголосив, що не може просто наказати солдатам "зупинитися" на фронті, коментуючи слова про припинення вогню. Зеленський зазначив, що Україна побоюється, що Росія знову може напасти за деякий час.

Коментуючи слова про свою відставку та вибори в Україні, Зеленський сказав, що це рішення за народом України.