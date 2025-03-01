Зеленский дал интервью Fox News после перепалки с Трампом и Венсом: главные тезисы

Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Президент Украины Владимир Зеленский дал интервью Fox News после спора с американским лидером Дональдом Трампом и вице-премьером Джей Ди Вэнсом в Овальном кабинете 28 февраля. LIGA.net собрала основные заявления украинского президента.

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Зеленский признал, что ситуация с Трампом на глазах у журналистов сложилась нехорошая и некоторые вещи нужно обсуждать тет-а-тет.

"Да, это не было хорошо... Я не думаю, что мы сделали что-то плохое. Но, видимо, некоторые вещи надо обсуждать без камер", – сказал он.

На вопрос о том, будет ли он извиняться перед Трампом, Зеленский поблагодарил США, их президента и Конгресс за поддержку Украины. Также он считает, что отношения с Америкой еще можно спасти, так как, по его словам, это больше, чем отношения между двумя президентами.

"Это исторические отношения, крепкие отношения между нашими народами, и именно поэтому я всегда благодарил ваш народ от нашего народа. Вы очень помогли нам с самого начала, в течение трех лет полномасштабного вторжения, вы помогли нам выжить", – сказал Зеленский.

Когда же его спросили об извинениях еще раз, то он ответил "нет" и добавил, что уважает Трампа и американский народ.

Что касается договора о полезных ископаемых, который так и не был подписан, то украинский президент выразил готовность к его заключению. По словам Зеленского, это станет "первым шагом" к гарантиям безопасности для Украины.

"[США] хотели это соглашение, мы не против этого соглашения, но мы хотим понимать, какое место гарантии безопасности займут в этом соглашении... Я думаю, что министры должны подписать это соглашение, я не знаю, когда они это сделают. Это зависит от американской стороны", – сказал президент.

Его также спросили о том, сможет ли Украина дальше противостоять без помощи США. На что он сказал, что это будет "трудно", но подчеркнул, что Украина "не может потерять свои ценности".

На утверждение Трампа о том, что Украина якобы не хочет мира Зеленский заявил, что это не так.

"Украина хочет мира и в любом случае переговоры будут. Я лишь сказал, что речь идет о справедливом и длительном мире, и за столом переговоров нам надо быть сильными", – сказал он, добавив, что за столом переговоров должны быть США, Украина и Европа.

Также он подчеркнул, что не может просто приказать солдатам "остановиться" на фронте, комментируя слова о прекращении огня. Зеленский отметил, что Украина опасается, что Россия снова может напасть через время.

Комментируя слова о своей отставке и выборах в Украине Зеленский сказал, что это решение за народом Украины.