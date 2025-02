Трамп заявил, что Зеленский не готов к миру. Президент досрочно покидает Белый дом

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что украинский коллега Владимир Зеленский "может вернуться, когда будет готов к миру". Об этом он написал в социальной сети Truth Social по результатам переговоров.

Трамп назвал встречу с Зеленским "содержательной".

"Под таким огнем и давлением узнали многое, чего невозможно понять без разговора. Удивительно то, что проявляется из-за эмоций, и я решил, что президент Зеленский не готов к миру, если в него будет вовлечена Америка, потому что он чувствует, что наше участие дает ему большое преимущество в переговорах", — добавил американский президент.

Трамп добавил, что он не хочет преимуществ, а хочет мира.

"Он выразил неуважение к Соединенным Штатам Америки в их заветном Овальном кабинете. Он может вернуться, когда будет готов к миру", – резюмировал он.

Телеканал CNN со ссылкой на собеседника в Белом доме сообщил, что общий брифинг Зеленского и Трампа отменен. Украинская делегация покидает Белый дом.

Радио Свобода опубликовало фото, как кортеж Зеленского уехал из Белого дома.

BREAKING: Zelenskyy has left the White House after his fiery meeting with Trump.



The two leaders were expected to hold a news conference this evening, which has now been cancelled.@Stone_SkyNews is live from the White House with the latest 👇https://t.co/bM9mftC7gD pic.twitter.com/poFyHbT2eK