Сибига ответил Сийярто: Энергетическая безопасность Венгрии в ваших руках
Министр иностранных дел Андрей Сибига призвал Венгрию отказаться от ресурсов из России. Так он отреагировал на обвинения главы МИД Венгрии Петера Сийярто в адрес президента Владимира Зеленского.
Глава государства на брифинг с премьер-министром Марк Карни 24 августа намекнул, что существование нефтепровода "Дружба", как и политической "дружбы" между Украиной и Венгрией теперь напрямую связано с позицией Будапешта.
Журналистка спросила, после ударов по нефтепроводу "Дружба" и обращений к президенту США Дональда Трампа Украина получила дополнительные рычаги влияния на Венгрию, в частности относительно снятия вето на открытие переговорных кластеров о вступлении в Европейский Союз.
"Мы всегда поддерживали дружбу между Украиной и Венгрией, а теперь существование дружбы зависит от Венгрии", — сказал Зеленский, вероятно имея в виду нефтепровод.
Сийярто отреагировал на заявление президента. Он утверждает, что глава государства якобы использовал национальный праздник для угроз Венгрии.
"Мы решительно отвергаем запугивания со стороны президента Украины. Мы считаем суверенитет и территориальную целостность фундаментальными ценностями международной политики. Именно поэтому мы уважаем суверенитет и территориальную целостность каждой страны и ожидаем того же в ответ", — написал глава венгерского МИД.
Он добавил, что "в последние дни Украина осуществила серьезные атаки на наше энергоснабжение".
"Нападение на энергетическую безопасность – это нападение на суверенитет. Война, к которой Венгрия не имеет никакого отношения, никогда не может оправдать нарушение нашего суверенитета. Мы призываем Зеленского прекратить угрожать Венгрии и прекратить безрассудные нападения на нашу энергетическую безопасность", — написал он.
На публикацию Сийярто отреагировал Сибига. Он заявил, что ответит по-венгерски.
"Вам не нужно указывать украинскому президенту, что делать или говорить и когда. Он президент Украины, а не Венгрии. Энергетическая безопасность Венгрии в ваших руках. Диверсифицируйтесь и станьте независимыми от России, как и остальная Европа", — подчеркнул глава украинской дипломатии.
- "Дружба" – один из крупнейших и мощнейших трубопроводов в мире, по которому нефть из России поставляется в восточную и центральную Европу. 21 августа украинские защитники поразили нефтеперекачивающую станцию оккупантов "Унеча" в Брянской области РФ, что третий раз за месяц остановило поставки в Венгрию. Ранее Украина уже поражала "Унечу", а позже другую станцию – "Никольское".
- Тем временем главы МИД Венгрии и Словакии пожаловались на Украину в Еврокомиссию.
