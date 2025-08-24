Сибига ответил Сийярто: Энергетическая безопасность Венгрии в ваших руках

Андрей Сибига (Фото: МИД)

Министр иностранных дел Андрей Сибига призвал Венгрию отказаться от ресурсов из России. Так он отреагировал на обвинения главы МИД Венгрии Петера Сийярто в адрес президента Владимира Зеленского.

Глава государства на брифинг с премьер-министром Марк Карни 24 августа намекнул, что существование нефтепровода "Дружба", как и политической "дружбы" между Украиной и Венгрией теперь напрямую связано с позицией Будапешта.

Журналистка спросила, после ударов по нефтепроводу "Дружба" и обращений к президенту США Дональда Трампа Украина получила дополнительные рычаги влияния на Венгрию, в частности относительно снятия вето на открытие переговорных кластеров о вступлении в Европейский Союз.

"Мы всегда поддерживали дружбу между Украиной и Венгрией, а теперь существование дружбы зависит от Венгрии", — сказал Зеленский, вероятно имея в виду нефтепровод.

Сийярто отреагировал на заявление президента. Он утверждает, что глава государства якобы использовал национальный праздник для угроз Венгрии.

"Мы решительно отвергаем запугивания со стороны президента Украины. Мы считаем суверенитет и территориальную целостность фундаментальными ценностями международной политики. Именно поэтому мы уважаем суверенитет и территориальную целостность каждой страны и ожидаем того же в ответ", — написал глава венгерского МИД.

Он добавил, что "в последние дни Украина осуществила серьезные атаки на наше энергоснабжение".

"Нападение на энергетическую безопасность – это нападение на суверенитет. Война, к которой Венгрия не имеет никакого отношения, никогда не может оправдать нарушение нашего суверенитета. Мы призываем Зеленского прекратить угрожать Венгрии и прекратить безрассудные нападения на нашу энергетическую безопасность", — написал он.

На публикацию Сийярто отреагировал Сибига. Он заявил, что ответит по-венгерски.

"Вам не нужно указывать украинскому президенту, что делать или говорить и когда. Он президент Украины, а не Венгрии. Энергетическая безопасность Венгрии в ваших руках. Диверсифицируйтесь и станьте независимыми от России, как и остальная Европа", — подчеркнул глава украинской дипломатии.