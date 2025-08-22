Дроны повторно поразили нефтестанцию "Унеча" в Брянской области – видео пожара

На кадрах, которые показали военные, видно как бушует масштабный пожар на месте атаки

Пожар на нефтестанции (скриншот видео Мадяра)

Украинские военные 21 августа второй раз за месяц поразили нефтеперекачивающую станцию в Брянской области. Об этом сообщил командующий Силами беспилотных систем Вооруженных Сил Украины Роберт Бровди, известный как Мадяр.

На видео, которое он опубликовал, видно масштабный пожар, предварительно, на нефтеперекачивающей станции "Унеча", где проходит нефтепровод "Дружба". По данным Мадяра, удар нанесли операторы дронов 14 полка Сил беспилотных систем.

Никаких других подробностей он не предоставил.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз вечером 21 августа объявлял ракетную опасность в Унечском районе. По состоянию на утро 22 августа в области якобы были уничтожены два дрона самолетного типа, обошлось "без пострадавших и разрушений".

13 августа разведка уже атаковала нефтеперекачивающую станцию нефтепровода "Транснефть Дружба". После атаки там начался сильный пожар.