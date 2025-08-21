Генштаб подтвердил поражение Новошахтинского НПЗ

Под атаку ВСУ попал один из крупнейших поставщиков нефтепродуктов на юге России

НПЗ в России (Иллюстративное фото: ресурс оккупантов)

В ночь на 21 августа Силы обороны поразили нефтеперерабатывающий завод россиян в Ростовской области. Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

Силы беспилотных систем ВСУ во содействии с другими подразделениями Сил обороны, поразили Новошахтинский завод нефтепродуктов в Ростовской области России. Он является одним из крупнейших поставщиков нефтепродуктов на юге государства-агрессора.

Объект участвует в обеспечении Вооруженных сил России. Общий объем резервуаров – более 210 000 кубических метров.

Зафиксированы многочисленные взрывы. Цель поражена, отметили в Генштабе.

Также в эту ночь под ударом оказались и другие объекты оккупантов. Так, подразделения Сил специальных операций ВСУ поразили склад БпЛА и логистический центр во временно оккупированном Донецке. Подтверждены поражения и многочисленные взрывы.

Кроме этого, зафиксировано попадание в районе базы горюче-смазочных материалов российских оккупантов в Воронежской области России. Результаты огневого поражения уточняются.

Губернаторы Ростовской и Воронежской областей России жаловались на атаку дронов в ночь на четверг. Они утверждали, что в Воронежской области атакован объект энергетики, а в Ростовской – промышленное предприятие.

18 августа 2025 года Генштаб сообщал, что в результате удара украинских защитников по нефтеперекачивающей станции в России был полностью остановлен трубопровод "Дружба".