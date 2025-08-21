Генштаб підтвердив ураження Новошахтинського НПЗ

Під атаку ЗСУ потрапив один із найбільших постачальників нафтопродуктів на півдні Росії

НПЗ у Росії (Ілюстративне фото: ресурс окупантів)

У ніч проти 21 серпня Сили оборони уразили нафтопереробний завод росіян у Ростовській області. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних Сил України.

Сили безпілотних систем ЗСУ у взаємодії з іншими підрозділами Сил оборони уразили Новошахтинський завод нафтопродуктів у Ростовській області Росії. Він є одним із найбільших постачальників нафтопродуктів на півдні держави-агресорки.

Об’єкт бере участь у забезпеченні Збройних сил Росії. Загальний об'єм резервуарів – понад 210 000 кубічних метрів.

Зафіксовано численні вибухи. Ціль уражено, зазначили в Генштабі.

Також цієї ночі під ударом опинилися інші об’єкти окупантів. Так, підрозділи Сил спеціальних операцій ЗСУ уразили склад БпЛА і логістичний хаб у тимчасово окупованому Донецьку. Підтверджено ураження та численні вибухи.

Крім цього, зафіксовано влучання в районі бази пально-мастильних матеріалів російських окупантів у Воронезькій області Росії. Результати вогневого ураження уточнюються.

Губернатори Ростовської та Воронезької областей Росії скаржилися на атаку дронів у ніч проти четверга. Вони стверджували, що у Воронезькій області атаковано об'єкт енергетики, а в Ростовській – промислове підприємство.

18 серпня 2025 року Генштаб повідомляв, що у результаті удару українських захисників по нафтоперекачувальній станції у Росії було повністю зупинено трубопровід "Дружба".