Сили спецоперацій порушили логістику окупантів у Криму

Російський загарбник (Фото: ресурс окупантів)

Сили спеціальних операцій Збройних Сил України своїми діями порушили логістику окупантів в тимчасово окупованому Криму. Про це повідомили Генштаб та пресслужба ССО.

У ніч проти четверга, 21 серпня, Сили оборони провели операцію поблизу залізничної станції тимчасово окупованого міста Джанкой.

Спецпризначенці вразили рухомий склад росіян із пально-мастильними матеріалами.

У результаті дій українських військових ускладнено забезпечення південного угруповання російських військ.

Telegram-канал Supernova+ опублікував відео, як стверджується, ураженого в Криму потяга.