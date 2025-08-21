Сили спецоперацій порушили логістику окупантів у Криму
Сили спеціальних операцій Збройних Сил України своїми діями порушили логістику окупантів в тимчасово окупованому Криму. Про це повідомили Генштаб та пресслужба ССО.
У ніч проти четверга, 21 серпня, Сили оборони провели операцію поблизу залізничної станції тимчасово окупованого міста Джанкой.
Спецпризначенці вразили рухомий склад росіян із пально-мастильними матеріалами.
У результаті дій українських військових ускладнено забезпечення південного угруповання російських військ.
Telegram-канал Supernova+ опублікував відео, як стверджується, ураженого в Криму потяга.
- 4 серпня СБУ повідомила, що дрони спецслужби уразили п'ять російських винищувачів на аеродромі "Саки" в тимчасово окупованому Криму, один літак знищено повністю.
- 8 серпня стало відомо, що у Криму бойові дрони ГУР уразили одну з найцінніших радіолокаційних станцій армії Росії – 98Л6 "Єнісєй".
