Дрони СБУ вразили п’ять російських винищувачів на аеродромі в окупованому Криму

У результаті атаки Сил оборони на аеродром "Саки" повністю знищено літак Су-30СМ

Аеродром в окупованому Криму (Фото: Wikipedia)

Безпілотники Служби безпеки України вразили п'ять російських винищувачів на аеродромі "Саки" в тимчасово окупованому Криму, один літак знищено повністю. Про це повідомила пресслужба СБУ.

У ніч проти понеділка, 4 серпня, дрони СБУ атакували аеродром "Саки", який є ключовою авіабазою Росії для операцій в Чорному морі.

У результаті удару по території аеродрому було уражено склад авіаційного озброєння. Повністю знищено літак Су-30СМ, ще один – пошкоджено. Також уражено три літаки Су-24.

В СБУ зазначили, що окупанти зазнали значних збитків. Адже тільки один літак Су-30СМ може коштувати в середньому $35-50 млн.

У результаті спецоперації на території аеродрому також уражено склад авіаційного озброєння.

У ніч проти 2 серпня безпілотники СБУ вразили аеродром зберігання "шахедів" у Приморсько-Ахтарську Краснодарського краю Росії.

Також тієї ночі вибухи лунали в тимчасово окупованому Криму, зокрема в Феодосії.

Новина доповнюється...