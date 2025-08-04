Дрони СБУ вразили п’ять російських винищувачів на аеродромі в окупованому Криму
Безпілотники Служби безпеки України вразили п'ять російських винищувачів на аеродромі "Саки" в тимчасово окупованому Криму, один літак знищено повністю. Про це повідомила пресслужба СБУ.
У ніч проти понеділка, 4 серпня, дрони СБУ атакували аеродром "Саки", який є ключовою авіабазою Росії для операцій в Чорному морі.
У результаті удару по території аеродрому було уражено склад авіаційного озброєння. Повністю знищено літак Су-30СМ, ще один – пошкоджено. Також уражено три літаки Су-24.
В СБУ зазначили, що окупанти зазнали значних збитків. Адже тільки один літак Су-30СМ може коштувати в середньому $35-50 млн.
У результаті спецоперації на території аеродрому також уражено склад авіаційного озброєння.
- У ніч проти 2 серпня безпілотники СБУ вразили аеродром зберігання "шахедів" у Приморсько-Ахтарську Краснодарського краю Росії.
- Також тієї ночі вибухи лунали в тимчасово окупованому Криму, зокрема в Феодосії.
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