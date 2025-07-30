Кібератака розвідки на Крим. Знайдено документи, які підтверджують викрадення дітей з України
Україна здобула чергові докази викрадення росіянами українських дітей із тимчасово окупованих територій України. Про це повідомили в Головному управлінні розвідки Міноборони.
Кіберфахівці отримали цю інформацію у межах масштабної операції проти серверів окупаційної адміністрації Криму. На цих ресурсах зберігалася документація, яка підтверджує насильницьке переміщення дітей з тимчасово окупованих територій Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей України.
Зокрема, було виявлено тисячі списків з іменами та характеристиками вивезених дітей, які залишилися без опіки. Також знайдено документи з незаконними рішеннями про призначення дітям-сиротам нових опікунів-росіян, їхні адреси проживання та розселення.
Представник розвідки Андрій Юсов повідомив, що тисячі файлів "з неоціненною для правосуддя інформацією" уже передані правоохоронцям. Їх проаналізують та долучать до кримінальних проваджень.
"Здобута інформація дозволить знайти та повернути на рідну землю викрадених дітей, а також покарати причетних до цього злочину", – підкреслив він.
- Співрозмовник LIGA.net повідомив про кібератаку на сайти окупаційної адміністрації у Криму 25 липня. Було викачано 100 Тб даних із документацією, з яких розвідка незабаром "дізнається багато сенсацій" щодо діяльності окупантів, сказав співрозмовник.
- Перед цим The Times повідомляло, що Росія відправляє викрадених з України дітей воювати на фронт проти власної країни. Може йтися про кілька тисяч таких випадків.
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