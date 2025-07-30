Кібератака розвідки на Крим. Знайдено документи, які підтверджують викрадення дітей з України

Виявлено списки з тисячами прізвищ викрадених дітей, а також з адресами їх проживання у РФ

Депортація українців (Ілюстративне фото: ресурси окупантів)

Україна здобула чергові докази викрадення росіянами українських дітей із тимчасово окупованих територій України. Про це повідомили в Головному управлінні розвідки Міноборони.

Кіберфахівці отримали цю інформацію у межах масштабної операції проти серверів окупаційної адміністрації Криму. На цих ресурсах зберігалася документація, яка підтверджує насильницьке переміщення дітей з тимчасово окупованих територій Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей України.

Зокрема, було виявлено тисячі списків з іменами та характеристиками вивезених дітей, які залишилися без опіки. Також знайдено документи з незаконними рішеннями про призначення дітям-сиротам нових опікунів-росіян, їхні адреси проживання та розселення.

Представник розвідки Андрій Юсов повідомив, що тисячі файлів "з неоціненною для правосуддя інформацією" уже передані правоохоронцям. Їх проаналізують та долучать до кримінальних проваджень.

"Здобута інформація дозволить знайти та повернути на рідну землю викрадених дітей, а також покарати причетних до цього злочину", – підкреслив він.

Документ від ГУР

Документ від ГУР

Документ від ГУР

Документ від ГУР