Кибератака разведки на Крым. Найдены документы, подтверждающие похищение детей из Украины
Украина получила очередные доказательства похищения россиянами украинских детей с временно оккупированных территорий Украины. Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны.
Киберспециалисты получили эту информацию в рамках масштабной операции против серверов оккупационной администрации Крыма. На этих ресурсах хранилась документация, подтверждающая насильственное перемещение детей с временно оккупированных территорий Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей Украины.
В частности, были обнаружены тысячи списков с именами и характеристиками вывезенных детей, оставшихся без опеки. Также найдены документы с незаконными решениями о назначении детям-сиротам новых опекунов-россиян, их адреса проживания и расселения.
Представитель разведки Андрей Юсов сообщил, что тысячи файлов "с неоценимой для правосудия информацией" уже переданы правоохранителям. Их проанализируют и приобщат к уголовным производствам.
"Полученная информация позволит найти и вернуть на родную землю похищенных детей, а также наказать причастных к этому преступлению", – подчеркнул он.
- Собеседник LIGA.net сообщил о кибератаке на сайты оккупационной администрации в Крыму 25 июля. Было скачано 100 Тб данных с документацией, из которых разведка вскоре "узнает много сенсаций" о деятельности оккупантов, сказал собеседник.
- Перед этим The Times сообщало, что Россия отправляет похищенных из Украины детей воевать на фронт против собственной страны. Речь может идти о нескольких тысячах таких случаев.
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