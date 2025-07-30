Кибератака разведки на Крым. Найдены документы, подтверждающие похищение детей из Украины

Обнаружены списки с тысячами фамилий похищенных детей, а также с адресами их проживания в РФ

Депортация украинцев (Иллюстративное фото: ресурсы оккупантов)

Украина получила очередные доказательства похищения россиянами украинских детей с временно оккупированных территорий Украины. Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны.

Киберспециалисты получили эту информацию в рамках масштабной операции против серверов оккупационной администрации Крыма. На этих ресурсах хранилась документация, подтверждающая насильственное перемещение детей с временно оккупированных территорий Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей Украины.

В частности, были обнаружены тысячи списков с именами и характеристиками вывезенных детей, оставшихся без опеки. Также найдены документы с незаконными решениями о назначении детям-сиротам новых опекунов-россиян, их адреса проживания и расселения.

Представитель разведки Андрей Юсов сообщил, что тысячи файлов "с неоценимой для правосудия информацией" уже переданы правоохранителям. Их проанализируют и приобщат к уголовным производствам.

"Полученная информация позволит найти и вернуть на родную землю похищенных детей, а также наказать причастных к этому преступлению", – подчеркнул он.

Документ от ГУР

Документ от ГУР

Документ от ГУР

Документ от ГУР