Кибератака разведки на Крым. Найдены документы, подтверждающие похищение детей из Украины
Депортация украинцев (Иллюстративное фото: ресурсы оккупантов)

Украина получила очередные доказательства похищения россиянами украинских детей с временно оккупированных территорий Украины. Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны.

Киберспециалисты получили эту информацию в рамках масштабной операции против серверов оккупационной администрации Крыма. На этих ресурсах хранилась документация, подтверждающая насильственное перемещение детей с временно оккупированных территорий Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей Украины.

В частности, были обнаружены тысячи списков с именами и характеристиками вывезенных детей, оставшихся без опеки. Также найдены документы с незаконными решениями о назначении детям-сиротам новых опекунов-россиян, их адреса проживания и расселения.

Представитель разведки Андрей Юсов сообщил, что тысячи файлов "с неоценимой для правосудия информацией" уже переданы правоохранителям. Их проанализируют и приобщат к уголовным производствам.

"Полученная информация позволит найти и вернуть на родную землю похищенных детей, а также наказать причастных к этому преступлению", – подчеркнул он.

Кибератака разведки на Крым. Найдены документы, подтверждающие похищение детей из Украины
Документ от ГУР
Кибератака разведки на Крым. Найдены документы, подтверждающие похищение детей из Украины
Документ от ГУР
Кибератака разведки на Крым. Найдены документы, подтверждающие похищение детей из Украины
Документ от ГУР
Кибератака разведки на Крым. Найдены документы, подтверждающие похищение детей из Украины
Документ от ГУР
Крымдетиразведкапохищение детей