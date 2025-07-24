The Times: Россия отправляет похищенных из Украины детей воевать на фронт

Мобилизация в армию РФ (Иллюстративное фото: ресурсы оккупантов)

Россия заставляет похищенных в Украине детей по достижению 18 лет идти служить и воевать против собственной страны. Об этом в интервью The Times сообщили неназванные украинские чиновники.

По их словам, принуждение украинцев идти воевать служит двум целям Кремля: решением нехватки живой силы в российской армии и жесткой формой новой психологической войны против украинцев. Последнее является якобы приказом самого российского диктатора Владимир Путина.

С временно оккупированных украинских регионов было незаконно вывезено, по разным оценкам, около 35 000 детей. Сколько было призвано в российскую армию точно неизвестно, но речь может идти о тысячах украинцев, пишет The Times.

Как сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак в подкасте The General and The Journalist, правительство получило веские доказательства этой практики, в частности, документы о призыве.

"Да, мы нашли факты об этом... Россияне хотят уничтожить новое поколение украинцев, и они создают новых солдат против страны, где они родились. Это ужасно", – сказал он.

Глава ОП считает, что такие случаи являются "очень серьезным" сигналом для всего мира, поскольку подтверждают, что российский режим является террористическим.

Исполнительный директор Лаборатории гуманитарных исследований Йельского университета Натаниэль Рэймонд рассказал, что также расследует подобные случаи. Он предполагает, что обвинения правдивы.

"По неофициальным данным, процесс призыва на боевые действия есть везде. Мы слышали об этом очень много. Мы знаем, что старших детей отправляют в кадетские школы, учат обращаться с боевым оружием и боевыми машинами. Почему это делают? Для этого может быть только одна веская причина, и это не для парадов", – сказал он.

Случаи отправки похищенных украинских детей в армию РФ участились после 2022 года. По данным независимых исследователей, около 95% депортированных украинцев сначала отправляют в "лагеря перевоспитания", а в подростковом возрасте – в военные учебные заведения.

Лаборатория гуманитарных исследований уже обнаружила 116 различных мест, где содержатся дети, большинство из них в России, а некоторые – вплоть до ее тихоокеанского побережья.

"Это, вероятно, будет самым большим похищением детей в войне со времен Второй мировой войны, сравнимым с германизацией польских детей нацистами", – сказал Реймонд.