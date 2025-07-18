Посланник Совета Европы: Администрация Трампа вредит помощи похищенным из Украины детям

Рейкфьорд Гилфадоттир (Фото: x.com/thordiskolbrun)

Сокращения США помощи другим странам и санкции администрации президента Дональда Трампа против Международного уголовного суда подрывают усилия по оказанию помощи похищенным Россией украинским детям. Об этом заявила Politico посланник Совета Европы по надзору за усилиями по обеспечению возвращения похищенных украинских детей Тордис Колбрун Рейкфьорд Гюльфадоттир.

Она напомнила, что в марте 2025 года США сократили финансирование программ мониторинга Йельского университета и других учреждений в рамках заморозки расходов на иностранную помощь. Правозащитники тогда предупреждали, что такие действия могут серьезно нарушить работу групп, отслеживающих местонахождение насильно депортированных украинских детей.

Сейчас, по словам Гюльфадоттир, она видит доказательства того, что это происходит. И Европе теперь необходимо найти способы восполнить упущенное финансирование, так как от понимания, куда были отправлены похищенные дети, будет зависеть их репатриация.

"Европейским странам придется это финансировать. Мы не можем прекратить отслеживать их, а затем снова начать в ближайшие месяцы. Так что это должно продолжаться", – сказала Гюльфадоттир.

Она не уточнила, планируют ли европейцы в ближайшее время взять на себя финансирование этих программ, но отметила, что сейчас идет работа по поиску способа мобилизовать финансирование для поддержки этих инициатив.

Санкции против МУС, которые США ввели в июне 2025 года, затрудняют привлечение России к ответственности за незаконный вывоз детей из Украины.

"Люди боятся сотрудничать с основополагающими независимыми судами, чтобы поддерживать основанный на правилах порядок и международное право, потому что они боятся последствий со стороны администрации США", – сказала посланник Совета Европы.