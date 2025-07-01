В США требуют от России вернуть похищенных детей Украине до подписания мира
В Палату представителей США внесена двухпартийная резолюция, требующая возвращения похищенных украинских детей в качестве предварительного условия для заключения какого-либо мирного соглашения. Об этом сообщили инициаторы документа конгрессмен-республиканец Майкл Маккол и член Палаты представителей демократ Грегори Микс.
"С начала агрессивной войны Путина Россия похитила не менее 19 500 украинских детей с их родины – по некоторым оценкам, реальное число достигает 200 000... Как отец, я не могу представить, какую боль пережили их семьи", – сказал Маккол.
По его словам, массовое похищение детей Россией – это не что иное, как зло, и США должны продемонстрировать моральное лидерство, требуя вернуть каждого ребенка его семье в Украине, прежде чем будет достигнут настоящий мир.
"Путин – военный преступник, и под его руководством российские военные жестоко похитили и незаконно депортировали десятки тысяч украинских детей из их родной страны. Эти зверства – не единичные случаи, они являются прямым результатом войны, которую развязал Путин", – сказал Микс.
Он подчеркнул, что США обязаны осудить эти "бесчеловечные действия" России и потребовать возвращения каждого ребенка. Также в резолюции говорится, что такие действия направлены на уничтожение украинской идентичности, противоречат нормам международного гуманитарного права и могут быть классифицированы как геноцид.
Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак отметил, что это важный шаг в поддержку справедливости и мира. Недавно аналогичная резолюция также была внесена в Сенат США сенаторами Чаком Грассли и Эми Клобушар.
"Благодарю авторов и всех, кто поддерживает этот документ. Справедливый мир невозможен без возвращения украинских детей", – отметил Ермак.
- 2 июня Украина передала России в Стамбуле список сотен украинских детей, которых необходимо вернуть, сообщил Ермак. В Москве обвинили Киев в том, что он "устроил шоу для жалостливых европейцев".
- 16 июня президент Зеленский сообщил, что россияне предлагали обменять украинских детей на военнопленных. Он назвал это предложение "безумием".