Россияне предлагали обменивать украинских детей на военнопленных – Зеленский

Визит Владимира Зеленского в Австрию (Фото: ОП)

Россияне предлагали обменивать украинских детей на своих военнопленных. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский во время совместного брифинга с австрийским коллегой Александером Ван дер Белленом.

Глава государства вспомнил о соответствующей инициативе по возвращению украинских детей, депортированных Россией. Он акцентировал, что Украина не меняет детей, ведь они не военнопленные.

"И, если честно, извините за такое слово, это безумие, которое, кстати, русские предлагали. Мы им даем военных, а они нам детей", – сказал Зеленский.

Он добавил, что предложение оккупантов – вне понимания и вне международного права.

"Это, в принципе, в их [русских] духе жизни", — подчеркнул Зеленский.

Он отметил, что поэтому детей нужно возвращать и здесь нужно искусство дипломатии и отношения на двустороннем уровне того или иного человека с россиянами или лидера, или того или иного государства. Президент акцентировал, что поэтому Украина привлекает к этому процессу так много стран.

"Так много нужно инициативных людей, которые понемногу, кто сколько сможет, вернет тысячи украденных Россией детей. Вернет домой, к родным, к близким", – сказал глава государства, поблагодарив Австрию за участие в соответствующей инициативе.

В декабре 2024 года Зеленский в интервью CBN говорил, что удалось подтвердить похищение Россией 19 500 детей.

В апреле 2025 года Зеленский передал лидеру Южно-Африканской Республики Рамафосе список из 400 украинских детей, незаконно вывезенных в Россию.

2 июня Ермак заявил, что во время второго раунда переговоров в Стамбуле украинская делегация передала россиянам список незаконно депортированных украинских детей, которых следует вернуть.