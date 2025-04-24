Зеленский передал Рамафосе список из 400 похищенных Россией детей, надеется на помощь

Владимир Зеленский и Сирил Рамафоса (Фото: ОП)

Президент Владимир Зеленский передал лидеру Южно-Африканской Республики Сирилу Рамафосе список из 400 украинских детей, незаконно вывезенных в Россию. Об этом стало известно на совместном брифинге глав двух государств по результатам переговоров.

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"Сегодня [24 апреля] я передал президенту Рамафосе список из 400 украинских детей, и это очень важно для нас, которые против их воли находятся в России. К сожалению, из-за войны мы имеем эту страшную проблему", – сказал Зеленский.

Он добавил, что россияне похитили в Украине и на временно оккупированных территориях десятки тысяч детей.

"Мы должны вернуть всех, и так же как тысячи пленных – военных и гражданских, которые годами содержатся в тюрьмах России. И содержатся в бесчеловечных условиях", — подчеркнул глава государства, добавив, что ЮАР является одним из лидеров международной коалиции по возвращению украинских детей.

Зеленский выразил надежду, что Рамафоса поможет Украине вернуть незаконно вывезенных в Россию детей.

В декабре 2024 года Зеленский в интервью CBN говорил, что удалось подтвердить похищение Россией 19 500 детей.

28 марта 2025 года Reuters писало, что американская инициатива по отслеживанию похищенных Россией украинских детей получит краткосрочное финансирование.

В тот же день Рубио заявил, что решение приостановить программу поиска украинских детей, незаконно вывезенных Россией, не отменяли.