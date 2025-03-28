США возобновят финансирование программы по отслеживанию похищенных РФ украинских детей

Украинские дети (Фото: depositphotos.com)

Инициатива по отслеживанию похищенных Россией украинских детей получит краткосрочное финансирование от США. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на Государственный департамент США.

"Финансирование предоставляется на короткий период, пока исполнители Conflict Observatory обеспечивают надлежащую передачу критически важных данных о детях соответствующим органам", – сказала представитель Госдепартамента.

В декабре 2024 года президент Владимир Зеленский в интервью CBN говорил, что удалось подтвердить похищение Россией 19 500 детей.

Программа "Ukraine Conflict Observatory" под руководством Лаборатории гуманитарных исследований Йельского университета помогла отследить тысячи из них. О ее приостановлении администрацией президента США Дональда Трампа стало известно 14 марта.

Это решение принято после распоряжения Трампа провести масштабную проверку, чтобы предотвратить, по его словам, расточительную трату денег налогоплательщиков США на цели, которые не отвечают американским интересам.

Приостановка "Ukraine Conflict Observatory" вызвала обеспокоенность касательно потенциальной потери доступа к большому количеству информации об около 30 000 детей, которых похитила Россия, включая спутниковые изображения и другие данные.

17 марта 2023 года Международный уголовный суд выдал ордер на арест российского диктатора Путина и уполномоченной по правам ребенка в РФ Львовой-Беловой за соучастие в похищении детей из Украины.

18 марта 2025 года стало известно, что приостановка "Ukraine Conflict Observatory" могла привести к удалению информации о 35 000 похищенных Россией украинских детях.

19 марта Госдепартамент США опроверг сообщение об удалении информации.