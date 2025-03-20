"Это теория заговора". Госдеп опроверг слухи об удалении данных о похищенных Россией детях

Представитель Госдепа подчеркнула, что данные не были под контролем ведомства, но "они существуют, они не были удалены и не исчезли"

Украинские дети (Фото: ЕРА/Robert Ghement)

Данные о похищенных Россией украинских детях не удаляли, как утверждали медиа. Об этом на брифинге сообщила пресс-секретарь Госдепа США Темми Брюс.

Она назвала слухи об удалении соответствующих данных "теорией заговора, или страхом, или еще чем угодно, но не действительностью".

"Так что, это неправда. Данные существуют. Они не были под контролем Государственного департамента, но мы знаем, кто руководит ими и вебсайтом. И мы точно знаем, что данные существуют, они не были удалены и не исчезли", – сказала Брюс.

Ранее несколько западных медиа сообщили, что администрация Дональда Трампа приостановила инициативу, финансируемую США, которая занималась документированием вероятных российских военных преступлений, включая конфиденциальную базу данных о массовой депортации украинских детей в Россию.

Газета The Washington Post писала, что даже если база данных была не удалена, а перемещена, это будет препятствовать следствию, ведь в таком случае содержимое базы будет скомпрометировано и цифровые доказательства будут неприемлемы в суде.

17 марта 2023 МУС выдал ордер на арест российского диктатора Путина и уполномоченной по правам ребенка в РФ Марии Львовой-Беловой за соучастие в похищении детей из Украины.

В России объявили выдачу ордера "противозаконной" и возбудили уголовные дела в отношении прокурора суда Карима Хана и трех судей.

6 февраля 2025 года Трамп ввел санкции против МУС. Он объяснил свое решение тем, что суд "без законного основания подтвердил свою юрисдикцию и начал предварительное расследование в отношении персонала США и некоторых их союзников, включая Израиль".

Международный уголовный суд осудил санкции против своих должностных лиц, введенные Соединенными Штатами.