Трамп ввел санкции против Международного уголовного суда

Санкции предусматривают финансовые и визовые ограничения против лиц, способствующих расследованию в отношении американцев или граждан стран-союзниц

Дональд Трамп (Фото: Maansi Srivastava/EPA)

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подписал указ о введении санкций против Международного уголовного суда. Соответствующий документ опубликован на сайте Белого дома.

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"Считаю, что МУС, основанный Римским уставом, участвует в незаконных и безосновательных действиях, направленных против Америки и нашего близкого союзника Израиля", – говорится в документе.

В частности, Трамп утверждает, что суд "без законного основания подтвердил свою юрисдикцию и приступил к предварительному расследованию в отношении персонала США и некоторых их союзников, включая Израиль".

Американский президент добавил, что МУС якобы злоупотреблял своей властью, выдав ордера на арест премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны страны Йоава Галланта.

"МУС не имеет юрисдикции над США или Израилем, поскольку ни одна из них не является участником Римского устава или членом МУС. Ни одна из стран никогда не признавала юрисдикцию МУС, и обе страны являются успешными демократиями с военными, строго соблюдающими законы войны", – говорится в указе.

В документе отмечается, что санкции будут включать блокировку собственности и активов, а также приостановку въезда в США для должностных лиц, сотрудников и агентов МУС, способствующих расследованию в отношении американцев или граждан стран-союзниц.

СПРАВКА. Международный уголовный суд – первый действующий правовой институт, в компетенцию которого входит преследование лиц, ответственных за геноцид, военные преступления и преступления против человечности. Основан на основании Римского устава, принятого в 1998 году. Существует с июля 2002 года.

21 ноября 2024 года МУС выдал ордера на арест премьера Израиля Нетаньяху и экс-министра обороны Галланта.

Израиль в ответ обвинил МУС в "антисемитской ненависти" к стране и заявил, что суд избрал сторону "террора и зла".