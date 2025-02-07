Трамп запровадив санкції проти Міжнародного кримінального суду
Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп підписав указ про запровадження санкцій проти Міжнародного кримінального суду. Відповідний документ опублікований на сайті Білого дому.
"Вважаю, що МКС, заснований Римським статутом, бере участь у незаконних і безпідставних діях, спрямованих проти Америки та нашого близького союзника Ізраїлю", – йдеться в документ.
Зокрема, Трамп стверджує, що суд "без законної підстави підтвердив свою юрисдикцію та розпочав попереднє розслідування стосовно персоналу США і деяких їхніх союзників, включно з Ізраїлем".
Американський президент додав, що МКС, нібито зловживав своєю владою, видавши ордери на арешт прем’єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу та колишнього міністра оборони країни Йоава Галланта.
"МКС не має юрисдикції над США чи Ізраїлем, оскільки жодна з них не є учасником Римського статуту чи членом МКС. Жодна з країн ніколи не визнавала юрисдикцію МКС, і обидві країни є успішними демократіями з військовими, які суворо дотримуються законів війни", – йдеться в указі.
У документі зазначається, що санкції міститимуть блокування власності та активів, а також призупинення в’їзду до США посадовців, співробітників і агентів МКС, які сприяють розслідуванням щодо американців чи громадян країн-союзниць.
Міжнародний кримінальний суд – перший правовий інститут, що діє постійно, в компетенцію якого входить переслідування осіб, відповідальних за геноцид, воєнні злочини й злочини проти людяності. Заснований на підставі Римського статуту, ухваленого в 1998 році. Існує з липня 2002 року.
- 21 листопада 2024 року МКС видав ордери на арешт прем'єра Ізраїлю Нетаньягу та ексміністра оборони Галланта.
- Ізраїль у відповідь звинуватив МКС у "антисемітській ненависті" до країни та заявив, що суд обрав бік "терору та зла".