Трамп запровадив санкції проти Міжнародного кримінального суду
Дональд Трамп (Фото: Maansi Srivastava/EPA)

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп підписав указ про запровадження санкцій проти Міжнародного кримінального суду. Відповідний документ опублікований на сайті Білого дому.

"Вважаю, що МКС, заснований Римським статутом, бере участь у незаконних і безпідставних діях, спрямованих проти Америки та нашого близького союзника Ізраїлю", – йдеться в документ.

Зокрема, Трамп стверджує, що суд "без законної підстави підтвердив свою юрисдикцію та розпочав попереднє розслідування стосовно персоналу США і деяких їхніх союзників, включно з Ізраїлем".

Американський президент додав, що МКС, нібито зловживав своєю владою, видавши ордери на арешт прем’єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу та колишнього міністра оборони країни Йоава Галланта.

"МКС не має юрисдикції над США чи Ізраїлем, оскільки жодна з них не є учасником Римського статуту чи членом МКС. Жодна з країн ніколи не визнавала юрисдикцію МКС, і обидві країни є успішними демократіями з військовими, які суворо дотримуються законів війни", – йдеться в указі.

У документі зазначається, що санкції міститимуть блокування власності та активів, а також призупинення в’їзду до США посадовців, співробітників і агентів МКС, які сприяють розслідуванням щодо американців чи громадян країн-союзниць.

ДОВІДКА

Міжнародний кримінальний суд – перший правовий інститут, що діє постійно, в компетенцію якого входить переслідування осіб, відповідальних за геноцид, воєнні злочини й злочини проти людяності. Заснований на підставі Римського статуту, ухваленого в 1998 році. Існує з липня 2002 року.

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