Трамп підписав указ, який забороняє трансгендерам брати участь у жіночих змаганнях

Дональд Трамп (Фото: ЕРА/FRANCIS CHUNG)

Президент США Дональд Трамп підписав указ, яким забороняється трансгендерним жінкам [біологічним чоловікам] брати участь у жіночих спортивних змаганнях. Відповідний документ опубліковано на сайті Білого дому.

В указі зазначається, що "останніми роками багато освітніх закладів і спортивних асоціацій дозволили чоловікам змагатися у жіночих видах спорту".

"Це принизливо, несправедливо й небезпечно для жінок і дівчат, а також позбавляє їх рівних можливостей для участі та досягнення успіху в змагальному спорті", – наголосили у Білому домі.

Наказ передбачає заборону участі біологічних чоловіків у жіночих спортивних змаганнях в освітніх установах, що отримують федеральне фінансування, а також позбавлення фінансування програм, які не забезпечують рівних можливостей для жінок у спорті.

Він зобов’язує захищати жіночі роздягальні та спортивні простори від присутності чоловіків, посилювати контроль за виконанням Розділу IX для забезпечення рівності спортивних можливостей, скасовувати підтримку спортивних програм, що визначають категорії за гендерною ідентичністю, а не біологічною статтю, а також переглядати політику допуску до США чоловіків, які прагнуть брати участь у жіночому спорті.

Окрім того, документ покликаний чинити тиск на міжнародні спортивні організації та Олімпійський комітет для повернення до критеріїв, заснованих на біологічній статі.

Розділ IX Закону про зміни до освіти 1972 року (Title IX of the Education Amendments of 1972) – це федеральний закон США, який забороняє дискримінацію за статтю в освітніх установах, що отримують федеральне фінансування.

20 січня 2025 року Трамп в інавгураційній промові оголосив, що у Сполучених Штатах буде запроваджено політику, якою визнаватимуться тільки два гендери – чоловік і жінка.

27 січня міністр оборони США Піт Гегсет оголосив, що у відомстві скасовується принцип DEI.

28 січня Трамп підписав укази про скасування принципу DEI (різноманітність, справедливість та інклюзивність) в американській армії, а також про реабілітацію військовослужбовців, яких було звільнено за відмову вакцинуватися проти COVID-19 під час пандемії.