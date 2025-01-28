Трамп заборонив трансгендерів в армії та наказав повернути на службу одну категорію військових

Шеврон ВПС США (Фото: ЕРА/ANNA SZILAGYI)

Президент США Дональд Трамп підписав укази про скасування принципу DEI (різноманітність, справедливість та інклюзивність) в американській армії, а також про реабілітацію військовослужбовців, яких було звільнено за відмову вакцинуватися проти COVID-19 під час пандемії. Відповідні документи опубліковані на сайті Білого дому.

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У першому указі зазначається, що "відповідно до військової місії та багаторічної політики міністерства оборони, вираження фальшивої гендерної ідентичності, що не відповідає статі особи, не може задовольнити суворі стандарти, необхідні для військової служби".

Указ забороняє використання "винайдених" займенників в армії, однак не дає чіткої відповіді на ключові питання. Зокрема, не зрозуміло, чи дозволять трансгендерним військовослужбовцям залишатися на службі і якщо їх виключатимуть, то яким чином це відбуватиметься.

В другому наказі наголошується, що вимога щодо вакцинації від COVID-19 стала "несправедливим, надмірним і абсолютно непотрібним тягарем для наших військовослужбовців".

"Ба більше, армія несправедливо звільняла тих, хто відмовився від вакцинації, незалежно від років служби на благо нашої країни, не надавши багатьом із них належного звільнення від цього обов’язку. Федеральний уряд досі не вжив належних заходів для виправлення помилкових звільнень", – йдеться у повідомленні.

Указ передбачає відновлення на службі військовослужбовців, які були звільнені через відмову від вакцинації проти COVID-19, за їхнім бажанням. Ті, хто повернеться, матимуть можливість відновити попередній ранг і отримати всю заборговану зарплату, пільги та компенсації.

Також дозволяється повернення осіб, які добровільно залишили службу через небажання вакцинуватися, без жодного впливу на їхній статус, ранг або оплату. Окремі дисциплінарні чи адміністративні дії, передбачені законом, залишаються чинними.

20 січня 2025 року Трамп в інавгураційній промові оголосив, що у Сполучених Штатах буде запроваджено політику, якою визнаватимуться тільки два гендери – чоловік та жінка.

27 січня міністр оборони США Піт Гегсет оголосив, що у відомстві скасовується принцип DEI.