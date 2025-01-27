Гегсет оголосив про скасування принципу рівності та інклюзивності у Пентагоні

Адміністрація президента США Дональда Трампа не підтримує принцип DEI та забороняє його на федеральному рівні

Піт Гегсет (Фото: ЕРА / Ron Sachs)

Міністр оборони США Піт Гегсет на другий день після вступу на посаду оголосив, що у відомстві скасовується принцип DEI (різноманітність, рівність та інклюзивність). Про це він написав у X.

"Міністерство оборони не підтримує DEI. Без винятків, змін назв чи відстрочок. Ті, хто цього не виконує, більше не працюватимуть у відомстві", – йдеться у повідомленні.

Адміністрація президента США Дональда Трампа не підтримує принцип DEI та забороняє його на федеральному рівні. У заяві Білого дому сказано, що "адміністрація Байдена запровадила незаконні та аморальні програми дискримінації, які діють під назвою "різноманіття, рівність та інклюзивність" (DEI), у практично всі сфери діяльності федерального уряду — від авіаційної безпеки до військової справи".

"Американці заслуговують на уряд, який служить кожному громадянину з рівною гідністю та повагою, використовуючи кошти платників податків виключно для процвітання країни", – йдеться у повідомленні.

20 січня 2025 року Трамп в інавгураційній промові оголосив, що у Сполучених Штатах буде запроваджено політику, якою визнаватимуться тільки два гендери – чоловік та жінка.

25 січня Сенат офіційно затвердив Гегсета на посаді очільника Пентагону. Вирішальний голос за нього віддав віцепрезидент Джей Ді Венс.