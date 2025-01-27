Хегсет объявил об отмене принципа равенства и инклюзивности в Пентагоне

Администрация президента США Дональда Трампа не поддерживает принцип DEI и запрещает его на федеральном уровне

Пит Хегсет (Фото: ЕРА / Ron Sachs)

Министр обороны США Пит Хегсет на следующий день после вступления в должность объявил, что в ведомстве отменяется принцип DEI (разнообразие, равенство и инклюзивность). Об этом он написал в X.

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"Министерство обороны не поддерживает DEI. Без исключений, изменений названий или отсрочек. Те, кто этого не выполняет, больше не будут работать в ведомстве", – говорится в сообщении.

Администрация президента США Дональда Трампа не поддерживает принцип DEI и запрещает его на федеральном уровне. В заявлении Белого дома сказано, что "администрация Байдена ввела незаконные и безнравственные программы дискриминации, действующие под названием "разнообразие, равенство и инклюзивность" (DEI), в практически все сферы деятельности федерального правительства – от авиационной безопасности до военного дела".

"Американцы заслуживают правительства, которое служит каждому гражданину с равным достоинством и уважением, используя средства налогоплательщиков исключительно для процветания страны", – говорится в сообщении.

20 января 2025 года Трамп в инаугурационной речи объявил, что в Соединенных Штатах будет введена политика, которой будут признаваться только два гендера – мужчина и женщина.

25 января Сенат официально утвердил Хегсета в должности главы Пентагона. Решающий голос за него отдал вице-президент Джей Ди Вэнс.