Сенат утвердил бывшего ведущего Fox News Пита Хексета в должности главы Пентагона

Пит Хексет (Фото: ЕРА/SHAWN THEW)

Сенат США утвердил кандидатуру Пита Хексета в должности главы Пентагона, решающий голос за него отдал вице-президент Джей Ди Вэнс. Об этом пишут The New York Times и CNN.

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Отмечается, что утверждение кандидатуры бывшего ведущего Fox News на должность министра обороны США вызвало серьезные споры, несмотря на контроль Республиканской партии в Сенате. В частности, против Хексета выступили бывший лидер партии Митч Макконнелл, а также поддержавшие демократов сенаторы Лиза Мурковски из Аляски и Сюзанна Коллинз из Мейна.

Хексета критиковали за отсутствие опыта. Демократы заявляли, что у него нет достаточной квалификации для управления армией и бюджетом министерства обороны США.

В итоге голосование в Сенате завершилось распределением голосов 50 на 50. Решающим стал голос вице-президента Вэнса, который в соответствии с американским законодательством предоставил дополнительный голос в случае равного результата.

Это и обеспечило утверждение Хексета в должности главы Пентагона, объясняют журналисты.

Он заменит на этом посту Ллойда Остина.