Трамп в инаугурационной речи анонсировал "исторические" указы

Дональд Трамп (Фото: Chip Somodevilla / EPA)

47-й президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в инаугурационной речи анонсировал подписание "исторических" указов. Трансляцию ведет Голос Америки.

"Сегодня я подпишу серию исторических президентских указов, и мы начнем восстановление Америки и здравого смысла", — сказал Трамп.

По его словам, он установит режим чрезвычайной ситуации на южной границе США.

"Все незаконные пересечения будут остановлены, и мы начнем процесс возвращения миллионов преступников в те страны, из которых они прибыли. Мы возобновим нашу политику "Оставайтесь в Мексике", — рассказал Трамп.

Кроме того, он намерен признать международные картели террористическими организациями. Также Трамп заявил о планах подписать указы, направленные на борьбу с инфляцией.

Президент США добавил, что одним из первых его решений будет изменение названия Мексиканского залива на Американский залив.

"Америка вернет свое законное место как самая величественная, мощная, самая уважаемая нация на Земле, вызывая трепет и восхищение всего мира. Вскоре мы изменим название Мексиканского залива на Американский", — подчеркнул он.

Газета The New York Times со ссылкой на неназванных официальных лиц из команды Трампа писала, что он подпишет около 100 указов в течение нескольких часов после вступления в должность в понедельник во второй половине дня.

Ранее Трамп заявлял, что после вступления в должность планирует подписать "рекордное" количество указов.

LIGA .net ведет хронику, посвященную инаугурации Трампа и событиям вокруг. Больше новостей на эту тему читайте здесь.