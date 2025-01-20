NYT: Трамп в первые часы президентства подпишет около 100 указов

Один из указов будет касаться признания картельных организаций "глобальными террористами", утверждают журналисты

Дональд Трамп (Фото: Jim Lo Scalzo/EPA)

Ожидается, что новоизбранный президент США Дональд Трамп подпишет около 100 указов в течение нескольких часов после вступления в должность в понедельник во второй половине дня. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на неназванных официальных лиц из команды Трампа.

Они рассказали, что указы будут касаться широкого круга американской жизни, а именно иммиграции, климатической и энергетической политики, а также инициатив по разнообразию в федеральном правительстве.

По словам будущих должностных лиц Белого дома, среди указов, которые Трамп, как ожидается, подпишет, есть объявление чрезвычайной ситуации на границе, позволяющей развертывать войска, и чрезвычайной ситуации с природными источниками энергии, что позволит стране производить больше энергии для питания искусственного интеллекта.

Кроме того, ожидается, что один из указов будет касаться признания картельных организаций "глобальными террористами". Также планируется отмена предоставления убежища и гражданства по праву рождения, несмотря на гарантию Конституцией гражданства для родившихся в США.

В то же время телеканал Fox News получил подробности о трех из 10 указах по безопасности границ и иммиграции, которые Трамп подпишет после своей инаугурации.

В одном из них новоизбранный президент немедленно поручит федеральному правительству возобновить строительство пограничной стены, которое было в значительной степени приостановлено при администрации Джо Байдена.

Также документ обяжет государственные учреждения восстановить Протоколы защиты мигрантов (MPP), известные как политика "оставайтесь в Мексике". Эта политика эпохи Трампа, упраздненная администрацией Байдена, требовала, чтобы мигранты оставались в Мексике на протяжении слушаний по предоставлению убежища.

Второй указ предусматривает развертывание войск США под руководством Северного командования на границе и "поручит военным отдавать приоритет нашим собственным границам и территориальной целостности во время стратегического планирования своих операций".

Третий указ определит международные картели и организации, включая MS-13 и Tren de Aragua как иностранные террористические организации и глобальные террористы, рассказали собеседники Fox News.

Ранее Трамп заявлял, что после вступления в должность планирует подписать "рекордное" количество указов.

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