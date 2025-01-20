День инаугурации Трампа. Идет подготовка к церемонии и заезду в Белый дом – LIVE
20 января – день инаугурации новоизбранного президента США Дональда Трампа. С сегодняшнего дня он официально приступает к своим обязанностям. Старт церемонии в Вашингтоне возле Капитолия – в полдень по местному времени (19:00 по киевскому). Трансляция – на сайте Белого дома и на платформах YouTube, Facebook, Twitter и даже Instagram.
Впервые через 40 лет церемонию решили проводить в помещении, а не на улице. Это связано с похолоданием.
Инаугурация Трампа еще до самой церемонии установила несколько рекордов: по сбору средств, количеству гостей и масштабу мероприятия.
К нему приковано внимание всего мира, а особенно – украинцев. С президентством Трампа ситуация в Украине может коренным образом измениться и пока неизвестно, в какую сторону. Это зависит от политики новоизбранного президента Штатов уже в должности, а не во время предвыборной кампании, когда звучали очень громкие заявления по этому поводу.
LIGA.net отслеживает инаугурацию Трампа, подготовку к ней и оперативно информирует о самом важном и интересном.
Пока еще действующий президент США Джо Байден и новоизбранный президент Дональд Трамп сегодня поедут на одном лимузине в Капитолий перед инаугурацией, сообщает CNN со ссылкой на осведомленного собеседника.
Они не ездили вместе четыре года назад, когда Трамп пропустил инаугурацию Байдена, но вернутся к этой традиции.
Украинского президента Владимира Зеленского на инаугурации Трампа не будет – он говорил, что не готов приехать в США на церемонию без приглашения.
Лидеры стран, как правило, не приглашаются на инаугурацию президентов США. Однако, говорит Зеленский, он знает таких лидеров, которые сами по себе могут приехать.
У Трампа собрали рекордные $170 млн пожертвований на организацию инаугурации. Оставшиеся средства пойдут на создание президентской библиотеки Трампа.
По данным Федеральной избирательной комиссии, эта сумма более чем вдвое превышает $62 млн, собранные Джо Байденом для его инаугурации в 2021 году.
До этого Трамп уже устанавливал рекорд в 2017 году, собрав $107 млн на свою первую инаугурацию.
Несмотря на дерзкие предвыборные заявления, война в Украине по одному мановению руки Трампа не остановится. Но возможность переговоров действительно растет. Их результатом в перспективе может стать заморозка войны и обмен оккупированных территорий Украины на контролируемую ВСУ часть Курской области, говорит военный обозреватель LIGA.net, полковник Военно-воздушных сил США в отставке Седрик Лейтон.
Подробнее о том, что может ожидать Украины и мира после президентства Трампа, читайте в материале LIGA.net.
CNN пишет, что новоизбранный президент США Дональд Трамп поручил своим помощникам организовать телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным в ближайшие дни после инаугурации.