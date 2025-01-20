20 января – день инаугурации новоизбранного президента США Дональда Трампа. С сегодняшнего дня он официально приступает к своим обязанностям. Старт церемонии в Вашингтоне возле Капитолия – в полдень по местному времени (19:00 по киевскому). Трансляция – на сайте Белого дома и на платформах YouTube, Facebook, Twitter и даже Instagram.

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Впервые через 40 лет церемонию решили проводить в помещении, а не на улице. Это связано с похолоданием.

Инаугурация Трампа еще до самой церемонии установила несколько рекордов: по сбору средств, количеству гостей и масштабу мероприятия.

К нему приковано внимание всего мира, а особенно – украинцев. С президентством Трампа ситуация в Украине может коренным образом измениться и пока неизвестно, в какую сторону. Это зависит от политики новоизбранного президента Штатов уже в должности, а не во время предвыборной кампании, когда звучали очень громкие заявления по этому поводу.

LIGA.net отслеживает инаугурацию Трампа, подготовку к ней и оперативно информирует о самом важном и интересном.

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