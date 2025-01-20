У команді Трампа назвали три ключові моменти для припинення війни в Україні

Майк Волтц (Фото: ЕРА)

Новообраний президент США Дональд Трамп бажає припинення повномасштабної війни в Україні. Але зараз поки не зрозумілі подробиці ймовірної угоди, сказав в інтерв'ю CBS News кандидат на пост радника національної безпеки Майк Волтц.

"Я не забігатиму вперед, але я розповім вам ключові моменти. По-перше, кого ми посадимо за стіл переговорів? По-друге, як ми їх посадимо за стіл переговорів? І, по-третє, які рамки угоди?" – сказав він.

Він зазначив, що припинення російської агресії проти України бажає не лише Трамп, а й президент Володимир Зеленський, який, за словами Волтца, заявив про готовність працювати з командою нового президента США, щоби зупинити повномасштабну війну.

Також Волтц назвав події на українському фронті "окопною війною часів Першої світової війни" та "м'ясорубкою людей, які біжать цими відкритими полями", але з наслідками ескалації Третьої світової війни.

Він зазначив, що повномасштабна війна і далі розширюється, оскільки тепер у ній бере участь Північна Корея, яка посилає "десятки тисяч" своїх солдатів. На тлі цього посилилися переживання Південної Кореї, яка, за словами Волтца, говорить про те, щоб "якось втрутитися".

"Ми, ви знаєте, цей конфлікт має припинитися, і президент Трамп дуже ясно дав зрозуміти це і сповнений рішучості це зробити", – резюмував Волтц.

17 січня німецький канцлер Шольц заявив, що не вважає, що США припинять підтримку України після інавгурації Трампа.

Того самого дня Блінкен заявив, що Трамп та його команда допоможуть Україні укласти хорошу мирну угоду.

20 січня CNN повідомило, що Трамп доручив помічникам організувати дзвінок із Путіним вже днями.