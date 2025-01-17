Блінкен вважає, що Трамп і його команда допоможуть Україні укласти хорошу мирну угоду

Одним із найважливіших аспектів цієї угоди буде забезпечення того, щоб у разі укладання перемир’я воно було стійким і тривалим, вважає держсекретар

Ентоні Блінкен (Фото: ЕРА / DAVID MAREUIL)

Держсекретар США Ентоні Блінкен вважає, що адміністрація обраного президента Дональда Трампа може допомогти Україні укласти хорошу угоду щодо завершення війни.

"Я вважаю, що нова адміністрація перебуває в такій позиції, коли, за бажанням і вибором українців, вона може допомогти у переговорах щодо вигідної угоди. Президент Трамп говорить про важливість міцних і хороших угод. Я думаю, є можливість досягти такої", – сказав Блінкен.

За його словами, одним із найважливіших аспектів цієї угоди буде забезпечення того, щоб у разі укладання перемир’я воно було стійким і тривалим.

"Бо ми знаємо одне: у свідомості Путіна перемир’я — це лише пауза для перепочинку, відновлення сил, а потім, коли він вважатиме момент відповідним, — новий напад. Тому будь-яке перемир’я має містити ефективні засоби стримування, щоб він не зміг знову атакувати", – підсумував держслужбовець.