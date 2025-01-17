Блінкен вважає, що Трамп і його команда допоможуть Україні укласти хорошу мирну угоду
Держсекретар США Ентоні Блінкен вважає, що адміністрація обраного президента Дональда Трампа може допомогти Україні укласти хорошу угоду щодо завершення війни.
"Я вважаю, що нова адміністрація перебуває в такій позиції, коли, за бажанням і вибором українців, вона може допомогти у переговорах щодо вигідної угоди. Президент Трамп говорить про важливість міцних і хороших угод. Я думаю, є можливість досягти такої", – сказав Блінкен.
За його словами, одним із найважливіших аспектів цієї угоди буде забезпечення того, щоб у разі укладання перемир’я воно було стійким і тривалим.
"Бо ми знаємо одне: у свідомості Путіна перемир’я — це лише пауза для перепочинку, відновлення сил, а потім, коли він вважатиме момент відповідним, — новий напад. Тому будь-яке перемир’я має містити ефективні засоби стримування, щоб він не зміг знову атакувати", – підсумував держслужбовець.
- 10 січня 2025 року у Білому домі заявили, що Україна та Росія не готові до переговорів щодо припинення повномасштабної війни.
- 14 січня Трамп заявив, що "дуже скоро" зустрінеться з Путіним. За його словами, є лише одна стратегія і вона залежить від російського диктатора.