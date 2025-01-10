Білий дім: Санкції проти РФ – не розмінна монета для переговорів, жодна зі сторін до них не готова

Раніше масштабні санкції в енергетичному секторі відкладалися для того, щоб утримати підвищення цін на енергоносії у самих Штатах, підтвердив Кірбі

Джон Кірбі (Фото: BONNIE CASH / EPA)

В адміністрації чинного президента США Джо Байдена заперечили, що нові санкції проти Росії ввели як "розмінну монету" у переговорах стосовно закінчення війни, оскільки зараз немає очікувань, що сторони готові до таких переговорів. Про це заявив радник Білого дому Джон Кірбі під час брифінгу, передає Укрінформ.

"Це [запровадження санкцій проти РФ] не робилося з розрахунком того, що стане розмінною монетою, яку можна забрати зі столу, коли Україна захоче сісти за цей стіл переговорів. Наразі немає очікувань, що будь-яка зі сторін готова до переговорів", – заявив посадовець.

Він вчергове підкреслив, що рішення про введення додаткових санкцій ґрунтувалося на прогнозах для зовнішнього та внутрішнього ринків в енергетичній сфері.

Радник підтвердив, що раніше масштабні санкції в цьому секторі відкладалися для того, щоб утримати підвищення цін на енергоносії у самих Штатах.