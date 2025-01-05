"Це х**ня". Зеленський про рішення запровадити санкції проти РФ лише після 24 лютого 2022-го

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Президент Володимир Зеленський вважає, що партнери мали запровадити санкції проти Росії до повномасштабного вторгнення в Україну, а не після. Таку думку глава держави висловив у інтерв'ю подкастеру Лексу Фрідману.

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Зеленський заявив, що перед вторгненням Росії просив у партнерів, передусім у Сполучених Штатів дві речі – посилення України зброєю та запровадження санкцій проти Москви.

"Тобто залякаєте його [російського диктатора Володимира Путіна]. Не кажіть, будь ласка, що якщо він прийде, якщо він пройде через кордони, якщо він буде вбивати, то ми введемо санкції. Це х**ня. Вибачте", – висловився президент.

Зеленський додав, що це факт, що Україна тоді не отримувала допомогу.

"Але якщо ми будемо вважати, що слова – це допомога, ну тоді ми отримували їх і дуже багато. Бо слів було зайве. Навіть більше, ніж зайве", – наголосив він.

12 листопада 2024 року Україна ввела нові санкції проти Росії та Білорусі. У списку – аеропорти та "губернатор".

22 листопада Україна продовжила на десять років санкції проти співробітників російських спецслужб.

2 грудня Зеленський підписав указ, яким увів в дію рішення РНБО щодо застосування санкцій проти низки фізичних та юридичних осіб, які працюють на російську військову систему.