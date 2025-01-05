"Это х**ня". Зеленский о решении ввести санкции против РФ только после 24 февраля 2022-го

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Президент Владимир Зеленский считает, что партнеры должны были ввести санкции против России до полномасштабного вторжения в Украину, а не после. Такое мнение глава государства высказал в интервью подкастеру Лексу Фридману.

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Зеленский заявил, что перед вторжением России просил у партнеров, в частности у Соединенных Штатов две вещи – усиление Украины оружием и введение санкций против Москвы.

"То есть запугайте его [российского диктатора Владимира Путина]. Не говорите, пожалуйста, если он придет, если он пройдет через границы, если он будет убивать, то мы введем санкции. Это х**ня. Простите", – высказался президент.

Зеленский добавил, что это факт, что Украина тогда не получала помощи.

"Но если мы будем считать, что слова – это помощь, ну тогда мы получали их и очень много. Потому что слов было лишнее. Даже больше, чем лишнее", – подчеркнул он.

12 ноября 2024 года Украина ввела новые санкции против России и Беларуси. В списке – аэропорты и "губернатор".

22 ноября Украина продлила на десять лет санкции против сотрудников российских спецслужб.

2 декабря Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение СНБО по применению санкций против ряда физических и юридических лиц, работающих на российскую военную систему.