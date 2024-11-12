Зеленский ввел новые санкции против России и Беларуси. В списке – аэропорты и "губернатор"

Под санкции попали крупные российские аэропорты, а также оккупационные политики

Владимир Зеленский (Фото: t.me/V_Zelenskiy_official)

Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против компаний и физических лиц из России и Беларуси. Соответствующий указ №762/2024 опубликован на сайте Офиса президента.

Под ограничения попали 15 россиян и 39 юридических лиц, которые действуют на территориях России, Беларуси, а также оккупированной части Украины.

В частности, под санкции попали аэропорты Шереметьево (ООО "Шереметьево Хэндлинг"), Домодедово (ООО "Домодедово Эрпорт Хэндлинг"), Пулково (ООО "Воздушные Ворота Северной Столицы"), авиакомпания "Аэрофлот" (ООО "Аэрофлот Техникс").

Среди физических лиц под санкциями оказались владелец сети российских супермаркетов "Светофор" Андрей Шнайдер и его отец Иван Шнайдер. Также в список попал политик и так называемый председатель законодательного собрания Севастополя Владимир Немцев и оккупационный "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев.

Из беларуских компаний под санкции Украины попало общество с ограниченной ответственностью "НСКТрейд".

30 октября Германия пригрозила КНДР санкциями из-за отправки солдат в Украину.

31 октября сообщалось, что американский поставщик дронов для Украины попал под санкции Китая. Речь идет о компании Skydio.

11 ноября стало известно, что США оставили Китай без чипов для искусственного интеллекта. Речь идет о крупнейшем в мире производителе Taiwan Semiconductor Manufacturing Co.