Зеленский ввел новые санкции против России и Беларуси. В списке – аэропорты и "губернатор"
Владимир Зеленский (Фото: t.me/V_Zelenskiy_official)

Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против компаний и физических лиц из России и Беларуси. Соответствующий указ №762/2024 опубликован на сайте Офиса президента.

Под ограничения попали 15 россиян и 39 юридических лиц, которые действуют на территориях России, Беларуси, а также оккупированной части Украины.

В частности, под санкции попали аэропорты Шереметьево (ООО "Шереметьево Хэндлинг"), Домодедово (ООО "Домодедово Эрпорт Хэндлинг"), Пулково (ООО "Воздушные Ворота Северной Столицы"), авиакомпания "Аэрофлот" (ООО "Аэрофлот Техникс").

Среди физических лиц под санкциями оказались владелец сети российских супермаркетов "Светофор" Андрей Шнайдер и его отец Иван Шнайдер. Также в список попал политик и так называемый председатель законодательного собрания Севастополя Владимир Немцев и оккупационный "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев.

Из беларуских компаний под санкции Украины попало общество с ограниченной ответственностью "НСКТрейд".

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