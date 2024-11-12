Зеленський ввів нові санкції проти Росії та Білорусі. У списку – аеропорти та "губернатор"

Під санкції потрапили великі російські аеропорти, а також окупаційні політики

Володимир Зеленський (Фото: t.me/V_Zelenskiy_official)

Президент України Володимир Зеленський ввів санкції проти компаній та фізичних осіб із Росії та Білорусі. Відповідний указ №762/2024 опубліковано на сайті Офісу президента.

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Під обмеження потрапили 15 росіян та 39 юридичних осіб, які діють на теренах Росії, Білорусі, а також окупованій частині України.

Зокрема, під санкції потрапили аеропорти Шереметьєво (ТОВ "Шереметьєво Хендлінг"), Домодєдово (ТОВ "Домодєдово Ерпорт Хендлінг"), Пулково (ТОВ "Повітряні Ворота Північної Столиці"), авіакомпанія "Аерофлот" (ТОВ "Аерофлот").

Серед фізичних осіб під санкціями опинилися власник мережі російських супермаркетів "Світлофор" Андрій Шнайдер та його батько Іван Шнайдер. Також до списку потрапив політик і так званий голова законодавчих зборів Севастополя Володимир Нємцев та окупаційний "губернатор" Севастополя Михайло Развожаєв.

З білоруських компаній під санкції України потрапило товариство з обмеженою відповідальністю "НСКТрейд".

30 жовтня Німеччина пригрозила КНДР санкціями через відправлення солдатів в Україну.

31 жовтня повідомлялося, що американський постачальник дронів для України потрапив під санкції Китаю. Йдеться про компанію Skydio.

11 листопада стало відомо, що США залишили Китай без чипів для штучного інтелекту. Йдеться про найбільшого у світі виробника Taiwan Semiconductor Manufacturing Co.